"Ja sam Jugosloven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio": Novakov deda živi na Čukarici, evo u kakvom je odnosu sa unukom

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković često govori o porodici kao stubu velikog broja uspjeha koje je bilježio u karijeri. Jednom prilikom javno je govorio i njegov deda Zdenko Žagar.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je u poznim igračkim godinama, ali ga to ne ometa da i dalje pomjera granice. Trag koji je ostavio u svijetu biće neizbrisiv, a način na koji je "pomirio" i povezao zemlje sa Balkana ostaće neponovljiv. Porodični put, odricanja i okolnosti koje su ga oblikovale mnogo prije nego što je stigao do vrha uvijek su zanimljiva priča i pouka budućim generacijama.

U tom porodičnom mozaiku važnu ulogu imaju i svjedočenja najbližih. Među njima je i deda po majci Zdenko Žagar, koji je u javnosti govorio o korijenima porodice, odnosima i periodima koji nisu bili laki. Rođen u Vinkovcima, Žagar je uvijek isticao porijeklo i vezu sa mjestom iz kog potiče.

"Po nacionalnosti sam Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga Elizabeta, Novakova baka, takođe potiče odatle. Uvijek sam se izjašnjavao kao Jugosloven ili Hrvat, ali Srbin nikada nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla", ispričao je jednom prilikom.

"Njegov otac (Novakov) Srđan je Srbin. Ima tu i drugih korijena, mješavine. Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga", rekao je.

Dobro je poznato kako je izgledao Novakov odnos sa dedom Vladom iz Crne Gore, koji ga je stalno vodio na treninge i zahvaljujući kojem je bio vrijedan i predan tenisu. S druge strane, postoji i priča o Zdenku, koji je otkrio kakav odnos ima sa unukom, ali i to da ga ne viđa često.

"Bio je nevjerovatno dobro i pristojno dijete"

"Ovdje sam sam, okružen knjigama i fotografijama na zidu. Djeca su krenula svojim putem. Od prve supruge, Dijanine majke, sam se razveo, a druga supruga je živjela sa mnom, ali je preminula 2017. godine. Od tada sam sam. Zato mi svako društvo sada mnogo znači", ispričao je Zdenko Žagar jednom prilikom, prenosi "Dnevno.hr".

Priznaje, nije bio uključen u život porodice, a objasnio je i zbog čega.

"Došlo je do razvoda. To je život vojnog lica. Nisam mogao da učestvujem u podizanju ćerki onoliko koliko je trebalo. Stvorila se distanca i tenzija između nas. Dijana mi to dugo nije oprostila. Bio sam na službi u Prištini i stalno putovao za Beograd. To nije bio lak život i sve se to odrazilo na porodicu", ispričao je.

Ipak, uspio je da procijeni unuka još kad je bio vrlo mali.

"Jednom su mi ga ostavili na Kopaoniku da ga čuvam. Odmah sam ga prihvatio. Bio je nevjerovatno dobro i pristojno dijete. Skijali smo zajedno, a on je već tada bio brži od nas. Mi gledamo gdje je, a on nas čeka na kraju staze i smije se: 'Pa gdke ste vi do sada?'"

"Tata, pozajmili smo novac na tvoje ime"

Dobro je poznata priča o Novaku Đokoviću i putu ka vrhu. Nije bilo lako, porodica je pozajmiljivala novac, bila u dogovima, tražila sponzore. Jednu od situacija ispričao je i deda Novaka Đokovića:

Sjećam se kada me je Dijana zvala i rekla: 'Tata, pozajmili smo novac na tvoje ime'. Pitao sam kako će to vratiti, a ona mi je rekla da ne brinem", ispričao je Žagar.

"Jednom sam pitao Srđana šta bi uradio da nije mogao da vrati dug. Rekao mi je: 'Istovarao bih vagone na stanici'", otkrio je.

"I kritika je korisna"

Novak Đoković ima čitav tim ljudi koji brinu o načinu igre najboljeg na svijetu. Međutim i oni koji nisu u profesionalnom svijetu tenisa imaju savjete, priznao je Novakov deda.

"Napišem mu nekad i zamjerke na igru. Kažu mi da treba da budem pozitivan, ali mislim da i kritika može biti korisna", ispričao je.

