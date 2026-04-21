"Još sam daleko od Đokovića": Alkaraz otvorio dušu o povredi i Novaku

Mladi španski teniser Karlos Alkaraz otvoreno je govorio o nastavku karijere i rekordima Novaka Đokovića

Španski teniser Karlos Alkaraz postao je najbolji sportista svijeta, makar prema Laureus nagradi. Osvajač, dosad, sedam grend slem titula pred sobom ima najveće planove, ali na tom putu osim Janika Sinera stajaće mu i brojni rekordi Novaka Đokovića. Svjestan je Španac da je istorija koju je srpski teniser pisao teško dostižna, pa je o tome i govorio.

Karlos Alkaraz je optimističan kad je u pitanju povreda desnog zgloba, ali drugi teniser svijeta ne želi da daje prognoze prije nego što detaljnije provjeri situaciju u kojoj se nalazi. Možda bi povreda mogla na kratko da ga odvoji od terena, ali pred njim je još mnogo blistavih godina karijere.

"Moram da budem strpljiv. Dani bez treninga su dugi, ali trudim se da ostanem pozitivan. Sve će zavisiti od testova u narednim danima", rekao je Alkaraz u razgovoru za "Gazetu delo sport".

Iako smo vidjeli čak i pomalo nestvarne poteze u režiji Alkaraza, Španac tvrdi da i te kako ima šta novo da pokaže na teniskoj sceni. "Još niste vidjeli moju najbolju verziju. To će doći tek za nekoliko godina, imam još mnogo toga da pokažem. I dalje sam premlad da bih mislio da sam dostigao maksimum. Ima još prostora za napredak u svim segmentima. Najbolji Alkaraz tek dolazi".

Novak Đoković je osvojio 24 grend slem titule, bio je šampion olimpijskih igara, proveo je najviše vremena na vrhu ATP liste i i dalje ima realne šanse da još koji istorijski podvig. "Očekujem dugu karijeru i uradiću sve što mogu da ostvarim što više. Đokovićev rekord? Ne želim sebi da postavljam granice, ali je jasno da su ta 24 grend slem trofeja za sada veoma daleko."

"Moj utisak je da Janik (Siner) i ja imamo dobar odnos i da je on veoma cijenjen u Španiji, kao što sam ja u Italiji. Važno mi je da postoji uzajamno poštovanje i divljenje. Siguran sam da sam zahvaljujući njemu postao bolji teniser. Rivalitet sa njim tjera me da na svakom treningu dam maksimum. Zbog njega dodatno usavršavam svaki udarac", zaključio je Karlos Alkraza.