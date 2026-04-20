Novak Đoković i Ajlin Gu zasjenili sve u Madridu!

Ajlin Gu i Novak Đoković našli su se na pozornici tokom dodjele Laureus nagrada. Bili su u ulozi voditelja i čini se da su privukli najviše pažnje.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ove godine ima ulogu voditelja na dodjeli Laureus nagrada. Tik po dolasku u Madrid privukao je pažnju, a potom je izlazak na binu sa lijepom Ajlin Gu izazvao spektakl. Naravno, Novak se kao i do sada odlično snalazi u javnim nastupima, pa je po dolasku na trg Sibeles izgledao kao da je na "domaćem terenu".

U elegantnom crnom smokingu, zajedno sa kineskom, odnosno američkom snouborderkom i olimpijskom zveijzdom Ajlin Gu, Đoković je bio jedno od glavnih lica ceremonije. Kao voditelj programa, najbolji teniser svih vremena djelovao je potpuno sigurno i dominantno na sceni, baš kao što je to slučaj na terenu.

Navikli smo da Đokovića gledamo u potpuno drugačijem okruženju - na teniskom terenu. Postao je simbol tenisa, pisao je istoriju, a to čini i danas. Ipak, nastup u ovoj novoj ulozi pokazuje da bi, kada jednog dana završi igračku karijeru, mogao da ima vrlo uspješan put i u svijetu šoubiznisa.

Par je odmah privukao pažnju, Gu je već duže vremena na listi najljepših sportistkinja, a izdanje koje je pokazala u Madridu je to još jednom potvrdilo.

