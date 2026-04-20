Zbog Novakove partnerke ratuju dvije svjetske imperije: "Pogledajte kako izgledam, da li vidite šta sam?"

Ajlin Gu biće u centru pažnje na dodjeli Laureus nagrade, koju će voditi zajedno sa Novakom Đokovićem.

"Da li vidiš svoja dva srebra kao izgubljena zlata?", bila je upitana Ajlin Gu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Odslušala je ćutke pitanje i nije dala na sebe.

Najprije je prasnula u smijeh, a onda je uz ciničan osmijeh glasno podsjetila novinara kako stoje stvari.

"Najtrofejnija sam skijašica u slobodnom stilu u istoriji. Mislim da je to dovoljan odgovor sam po sebi i ne znam kako da vam ovo kažem - osvajanje medalje na Zimskim olimpijskim igrama je doživljaj koji mijenja život ljudima. To čini svakom sportisti. A osvojiti medalju pet puta čini taj podvig sve težim i težim pri svakoj osvojenoj medalji. Što se mene tiče, svaki put je isto, ali očekivanja svih oko mene su sve veća. I zbog svega navedenog, iskreno ću vam reći da je sulud ugao gledanja na stvari ako ćete dva srebra posmatrati kao izgubljena dva zlata. Nastupam najbolje ikad, radim stvari koje doslovno niko nikad nije uradio i sa tim sam više nego zadovoljna. Hvala vam", rekla je ona i na trenutak su svi zanijemili.

I oni koji ne prate aktivno njen sport tada su dobro shvatili kakav je mentalitet Ajlin Gu (22) najuspješnije skijašice slobodnim stilom u istoriji. Upravo ona će ovog ponedjeljka u Madridu dijeliti binu sa Novakom Đokovićem, kao voditeljka ceremonije dodjeljivanja prestižne Laureus nagrade, kojom se nagrađuje izuzetnost u sportu.

Jedva čeka kraj Novaka

"Jedva čekam, Novak je moj prijatelj i daje mi savjete", rekla je oduševljeno Ajlin Gu minulog vikenda, u prvoj reakciji na vijest da će biti voditeljka zajedno sa Đokovićem. Najbolji teniser svijeta i petostruki dobitnik tog prestižnog priznanja dobio je veliku čast, jer će kraj njega biti jedna od najuspješnijih i najatraktivnijih sportistkinja.

Njihov odnos već dugo privlači pažnju javnosti, pa su svi ispratili da je Novak bio jedan od prvih koji joj je čestitao to što je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini osvojila zlato u disciplini halfpajp, poslije navedena dva srebra.

Ajlin Gu je uspjehom u Italiji postala najuspješnija skijašica slobodnim stilom u istoriji olimpijskih igara, jer je sa svoje 22 godine sabrala čak šest medalja - tri zlata i tri srebra. A pred njom su tek veliki uspesi.

Studira na prestižnom koledžu, potiče iz porodice naučnika

Ajlin Gu je rođena u San Francisku u septembru 2003, u porodici majke Jan Gu koja je iz Kine i oca koji je Amerikanac i diplomac prestižnog univereziteta Harvard. Njen otac bio je elektroinženjer u Kini i radio je u Ministarstvu za stanovanje i urbano-ruralni razvoj.

Ajlinina majka bila je u Pekingu takmičarka u brzom klizanju, a paralelno sa tim razvijala je i naučnu karijeru, jer je stekla diplomu iz biohemije i molekularne biologije na univerzitetu Stenford. Sama je odgajala ćerku i učila je da skija odmalena, već od treće godine, jer je Jan Gu bila instruktorka skijanja.

Poput majke, i Gu je pohađala univerezitet Stenford, a paralelno sa radom na svojoj sportskoj karijeri studirala je i na Oksfordu. Studentkinja je međunarodnih odnosa i pauzirala je u školskoj godini 2025/26 da bi se spremila za Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini.

Iako se na početku karijere takmičila pod zastavom rodne zemlje SAD, od 2019. Ajlin Gu nastupa pod zastavom Kine, na sopstveni zahtjev.

"Ja sam i Amerikanka i Kineskinja, samo recite da nisam"



"Želim da kroz skijanje utičem na milione mladih ljudi i da ih inspirišem, ujedinjujem i da promovišem razumijevanje među njima. Hoću da stvorim bolju komunikaciju i da uspostavim prijateljstvo među nacijama", govorila je ona obrazlažući svoj izbor.

Njena promjena državljanstva nije protekla bez skandala, a Ministarstvo pravde Kine navodno je 2020. godine proširilo uslove za strance prema kojima bi ona mogla da nastupa. Takođe, aktivirao se i Međunarodni olimpijski komitet, koji je podsjetio da svaki takmičar mora imati državljanstvo zemlje za koju se takmiči.

Povrh toga, Volstrit žurnal pisao je da je nadležna institucija u Pekingu bila spremna da plati Ejlin Gu i još jednom sportisti/sportistkinji ukupno 6,6 miliona dolara za trening, u rasponu od tri godine.

"Moj izgled i način na koji pričam su potpuno američki. Niko ne može da porekne da sam Amerikanka. Kada odem u Kinu, niko ne može da porekne da sam Kineskinja, jer tečno govorim kineski i upoznata sam sa tamošnjom kulturom. Potpuno se identifikujem kao Kineskinja", rekla je ona u intervjuu za "South China Morning Post".

Situacija je ove zime do te mkere eskalirala da je ušla u javnu polemiku sa potpredsednikom SAD, Džej-Di Vensom.

U slučaju Ajlin Gu, s obzirom na njen ogroman uspjeh, često se prelamaju i politički uticaji i neizbježan "meki" sukob Kine i Amerike, dvije najveće svjetske velesile. Ona to nosi sa lakoćom, što se vidi i na njenim nastupima, ali vidjeće se i ovog ponedjeljka, na Laureus nagradi kada izađe na binu sa Novakom Đokovićem.

