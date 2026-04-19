"Novak Đoković i ja? Ne mogu da dočekam": Najljepša na svijetu otkrila u kakvom su odnosu

"Novak Đoković i ja? Ne mogu da dočekam": Najljepša na svijetu otkrila u kakvom su odnosu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ajlin Gu jedva čeka da vodi dodjelu Laureus nagrade sa Novakom Đokovićem u Madridu

Ajlin Gu Izvor: Svend S. Nielsen/Shutterstock

Američko-kineska skijašica Ajlin Gu (22) jedva čeka da u ponedjeljak uveče u Madridu vodi dojdelu Laureus nagrade zajedno sa Novakom Đokovićem.

"Ne mogu da dočekam da vodim program zajedno sa Novakom Đokovićem. Dobri smo prijatelji i na njega sam se dugo ugledala. Od njega sam tražila savjete i od njega se toliko stvari može naučiti. Zaista se radujem tome", rekla je ona ovog vikenda u jednom intervjuu.

Organizator prestižne nagrade za sportsku izuzetnost najavio je u subotu da će u "Sebeles" palati Novak Đoković kao petostruki laureat voditi program kraj, po mnogima, najljepše sportistkinje svijeta.

Još se nije pojavila takva kao Ajlin Gu

Ajlin Gu je rođena u San Francisku, ali takmiči se pod zastavom Kine. Najuspješnija je fristajl skijašica u istoriji Zimskih olimpijskih igara, a na Zimskim olimpijskim igrama (ZOI) 2026. u Milanu i Kortini, Gu je osvojila zlato u ženskom halfpajpu, kao i još dvije srebrne medalje u big-eru i slopstajlu, postavivši olimpijski rekord po broju medalja u fristajl skijanju i nadmašivši sve prethodne takmičare, bez obzira na pol.

U toku ZOI u Milanu i Kortini, Gu je imala i jedan zanimljiv verbalni okršaj sa novinarom, koga je morala da podsjeti da je najuspješnija u svom sportu u istoriji.

