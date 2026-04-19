Toni Nadal zauvijek precrtao Novaka Đokovića

Mnoge zanima da li će Novak Đoković osvojiti još jedan grend slem prije kraja karijere, a Toni Nadal ističe da neće to uspjeti.

Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije odustao od svojih najvećih ciljeva - igranja na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine i osvajanja 25. grend slem titule. Ipak, sve je manje onih koji vjeruju da bi Đoković prije kraja karijere mogao još jednom da podigne trofej na nekom od četiri najveća turnira.

Među njima je i Toni Nadal, stric nekadašnjeg tenisera Rafaela Nadala. On smatra da je Đokovićevo vrijeme prošlo i da srpski sportista više nije u stanju da dva sata drži ritam potreban da se pobijede Karlos Alkaraz ili Janik Siner.

"Teško mi je da vjerujem da može da osvoji još jedan grend slem. Pobijedio je Sinera u Australiji, ali ne i Alkaraza u finalu. Siner nije imao dobar dan, niti dobar turnir u cjelini. Novak, koji je izuzetan, znao je kako da to iskoristi. U finalu je odigrao sjajan prvi set, ali nije u stanju da drži takav ritam dva sata protiv Alkaraza", rekao je Toni Nadal za "Mundo Deportivo".

Nadal smatra da Đokovićev problem nije nivo igre koji dostiiže, već kontinuitet - mlađi teniseri poput Alkaraza i Sinera mogu da igraju dugačke i naporne mečeve, a Novak sa njima ne može da se takmiči. Kada njegova igra upadne u krizu, oni iskoriste sve što im se ponudi.

"Novak i dalje može da igra na visokom nivou, ali problem je da održi dugo taj nivo. Protiv igrača kao što je Alkaraz, nije dovoljno odigrati dobro set ili povremeno dobro. Taj nivo je potrebno održavati u dužem periodu, tu vidim da je teškoća za Novaka", dodao je stric Rafaela Nadala, Đokovićevog najvećeg rivala.

Podsjećamo, Novak Đoković je rekorder po broju osvojenih grend slem turnira u pojedinačnoj konkurenciji, a kada bi se gledao samo muški singl - tu je nadmašio upravo Rafaela Nadala. Ukoliko bi stigao do 25. grend slem turnira, Đoković bi na još jedan spektakularan način ispisao tenisku istoriju.

Bonus video:

Pogledajte 00:19 Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)