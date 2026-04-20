Đoković glavna zvijezda Laureus večeri: Stigao u Madrid i napravio spektakl na crvenom tepihu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković stigao je na dodjelu Laureus nagrada.

Izvor: Screenshot/Twitter/@LaureusSport

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković stigao je na dodjelu Laureus nagrada u Madridu, gdje će ove godine imati i posebnu ulogu - zajedno sa Ajlin Gu vodiće program večeri. Srpski teniser će tako biti jedna od glavnih zvijezda ceremonije koja se održava na trgu Sibeles, kao što je to bilo slučaj i čim je kročio na crveni tepih.

Đoković je na događaj došao u elegantnom crnom odijelu, a po dolasku je, kao i obično, zastao kako bi se fotografisao i podijelio autograme. Naravno, opšte oduševljenje nastalo je čim je Novak kročio na crveni tepih i kako to inače biva - bio je atrakcija. Najuspješniji teniser svih vremena već godinama ima posebno mesto na ovoj manifestaciji - uz Rodžera Federera osvojio je najviše Laureus nagrada, čak pet puta, pa se na ovoj manifestaciji već osjeća kao kod kuće.

Pogledajte kako je izgledao dolazak Novaka Đokovića na dodjelu Laureus nagrada:

Na istoj ceremoniji pojavila se i Arina Sabalenka, prvi reket svijeta, koja je nominovana za sportistkinju godine. Bjeloruskinja je zasijala čim je kročila na crveni tepih, stigla u srebrnoj haljini i po dolasku na trg Sibeles takođe se zadržala sa navijačima i potpisivala autograme.

Pogledajte ovacije zbog dolaska Arine Sabalenke:

U konkurenciji za priznanje za sportistkinju godine, pored Sabalenke, nalaze se i Aitana Bonmati (fudbal), Melisa Džeferson-Vuden (atletika), Fejt Kipjegon (atletika), Kejti Ledecki (plivanje) i Sidni Meklaflin-Levron (atletika).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!