Novak Đoković srušio Federera, i opet će u novembru: Rekordi Švajcarca više ništa ne znače u tenisu

Novak Đoković ne igra tenis tokom posljednjih sedmica, ali uprkos tome padaju rekordi Rodžera Federera.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković započeo je svoju 860. sedmicu na nekoj od prvih pet pozicija ATP liste, a situacija je takva da će on među pet najboljih igrača na planeti biti i naredne sedmice. To znači da će Novak Đoković naredne nedelje početi 861. sedmicu kao Top5, odnosno 940. sedmicu kao top10 igrač na svijetu.

Đoković je 20. aprila 2026. godine oborio rekord Rodžera Federera po broju nedelja u Top5 igrača na planeti, a sada mu je na ATP listi ostao još samo jedan rekord. I veoma je dostižan, jer Novak i kada ne igra ne pada sa svjetskog vrha. Uprkos tome što je otkazao učešće na trećem Masters turniru u nizu, Novak Đoković ima dobru šansu da ostane u vrhu ATP liste i u narednom periodu, a to mu je potrebno da "skloni" Švajcarca sa još jedne stranice teniske istorije.

Naredni cilj Novaka Đokovića je obaranje rekorda po broju sedmica u Top10 igrača na planeti. Rodžer Federer je završio karijeru sa 968 takvih sedmica, dok će Novak Đoković, kao što smo napomenuli, naredne sedmica započeti 940. nedelju među deset najboljih. Razliku od 28 sedmica trebalo bi da nadoknadi u narednih nekoliko mjeseci!

Ako sve bude u najboljem redu, a Novak Đoković izdrži do kraja sezone i sačuva svoje mjesto među deset najboljih tenisera planete, 16. novembra mogli bismo da prisustvujemo istoriji! Po projekcijama, tog dana će Novak Đoković oboriti rekord po broju sedmica provedenih na nekoj od prvih 10 pozicija ATP liste.

Podsjećamo, Novak Đoković je već apsolutni vladar ATP liste i vlasnik svih najbitnijih rekorda na njoj. Ovo su rekordi Novaka Đokovića na ATP listi: