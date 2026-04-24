Novak Đoković se u Beogradu sprema za Rolan Garos

Srpski teniser Novak Đoković u Beogradu će nastaviti sa pripremama za Rolan Garos.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković vratio se u Beograd nakon što je bio voditelj na svečanosti u Madridu povodom dodjele "Laureus" nagrada. Ljubitelji tenisa su se nadali da će se takmičiti u prestonici Španije na turniru serije 1000, ali Novak je morao da produži oporavak od povrede i očekuje se da njegov naredni turnir bude Rolan Garos.

Još uvijek postoji šansa da se prijavi za Rim, ali prema njegovim posljednjim rečima, to je malo vjerovatno. Tako će Novak po prvi put izaći na parisku šljaku bez ijednog takmičarskog meča, pa se očekuje da njegov glavni prioritet ove sezone bude osvajanje Vimbldona.

Đoković se trenutno nalazi u Beogradu gdje će trenirati za naredne izazove, Odao ga je Marko Miladinović koji se pohvalio fotografijom sa GOAT-om bijelog sporta.

"Ne znam kako riječima da opišem kolika je privilegija dijeliti teren sa GOAT-om", napisao je trenutno 807. igrač planete.

Šta je rekao Đoković?

Srpski as će pokušati da se spremi za Masters u Rimu koji startuje 6. maja, ali je izvjesnije da ćemo ga po prvi put na šljaci ove sezone gledati na Rolan Garosu.

"Imam povredu, nadam se da ću biti spreman bar za Rolan Garos. Trudim se da stignem do Rima, ali ne mogu sada da dajem prognoze jer zavisi od napretka povrede. Barem sam za Rolan Garos spreman", rekao je Novak u Madridu tokom dodjele Laureus nagrada.

Novak je ove sezone igrao na samo dva turnira - Australijan Openu i Indijan Velsu, da bi se potom povukao iz Majamija, Monte Karla i Madrida.

