Fudbaler pronađen mrtav na zadnjem sjedištu: Viđen sa tri žene, sumnja se da je ubijen na jeziv način

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Tragične vijesti iz svijeta fudbala. Nekadašnji fudbaler Karlos Kajzer (62) pronađen mrtav u svom automobilu u Gvajakilu (Ekvador). Istraga je u toku, a informacije koje su se proširile svjetskim medijima su i više nego jezive.

Sumnja se da je Kajzer žrtva tri žene koje su ga omamile opasnom drogom poznatom kao "Đavolji dah" (skopolamin) kako bi ga opljačkale. Nažalost, nekadašnji as je pronađen na zadnjem sjedištu bez znakova života.

U lokalnim medijima su se pojavile potresne fotografije gdje proslavljeni ekvadorski fudbaler leži bos na zadnjem sjedištu, dok mu noge vire kroz otvorena vrata automobila parkiranog na uglu jedne ulice.

Lo dejaron sin vida dentro de su carro en Guayaquil



Un hombre identificado como Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, exjugador de Filanbanco y Emelec, fue encontrado sin vida la madrugada de este sábado 25 de abril dentro de su auto color naranja en la ciudadela La Saiba, al…pic.twitter.com/De42hZu2ex — Ecuador Comunicación Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec)April 26, 2026

Prema riječima očevidaca, Kajzer je oko dva sata ujutru viđen u društvu dvije žene, da bi im se kasnije pridružila i treća. Navodno je saučesnik još jedan muškarac koji je pokušao da odveze vozilo koje je na kraju ostalo u kvaru sa beživotnim tijelom.

Pretpostavlja se da je Kajzer bio pod dejstvom skopolamina koji je jedno od poznatih sredstava pljačkaša u Južnoj Americi.

Kajzer je bio legenda kluba Emelek, za koji je postigao čuveni gol direktno iz kornera 1991. godine, a iz kluba su se oglasili potresnim saoproštajem.

"Klub Sport Emelek izražava duboku tugu zbog odlaska Karlosa Alberta Kajzera Rivadeneire, koji je bio istorijski igrač naše institucije. Šaljemo najiskrenije saučešće porodici zbog ovog nenadoknadivog gubitka."