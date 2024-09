"Stanojević nije zaslužio ovakav odlazak iz Partizana!" Lalatović otkrio šta bi mijenjao kod crno-bijelih

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović najavio je utakmicu protiv Partizana u svom stilu.

Velika kriza pogodila je Humsku i Partizan - dešava se na terenu, u klupskim prostorijama, oko stadiona crno-bijelih na koji sve rjeđe odlazi veliki broj navijača. Izlaz iz svega toga možda su najavljene promjene na čelu kluba, ali moraće i da se počne sa osvajanjem bodova. Prvi izazov na tom planu je Mladost iz Lučana i stari znanac Nenad Lalatović, koji nema namjeru da se povuče pred ranjenim velikanom.

Svjestan da je njegov tim trenutno u daleko stabilnijem položaju, Nenad Lalatović je pred okršaj protiv Partizana govorio i o rivalu. Pominjao je igrački kadar crno-bijelih, rezultat nedavno odigranog derbija, šta bi mijenjao da je trener u Humskoj i hvalio Aleksandra Stanojevića, kolegu kojeg veoma cijeni i poštuje.

"Sale Stanojević nije zalužio da ovako ode iz Partizana. Milojević i on su za mene dva najbolja trenera u Superligi i žao mi je što je otišao na takav način. Ja nemam strah da pohvalim nekoga iz Partizana ako vrijedi. A Sale Stanojević zaista vrijedi i kao trener i kao čovjek, želim mu sve najbolje u daljoj karijeri", rekao je trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović za "MozzartSport".

Takođe, nekadašnji kapiten i trener Crvene zvezde bavio se narednim protivnikom svog tima - pošto baš Partizan u nedjelju (17:00) dolazi u Lučane kako bi prekinuo crnu seriju bez pobjede koja traje dva mjeseca. Za to vrijeme se Mladost u potpunosti konsolidovala nakon slabog starta sezone, pa sa Lalatovićem ima maksimalan učinak u pet kola. Zna Lalatović šta bi mijenjao u taboru rivala, iako nikada neće imati priliku za to.

"Ja bih prvo pojačao odbranu, par miliona bih uložio u odbranu, pa tek onda dalje. Imali su Saldanju koji je morao da ostane, imali su Severinu, imali su kapitena tima kog su prodali. Pa nemoguće je da prodate ta tri igrača, a da jurite Crvenu zvezdu. Doveo bih još dva-tri dobra vezna igrača, odbranu bih duplirao i siguran sam da bih bio konkurentan. Ne ja, nego Partizan Crvenoj zvezdi. Ja nikad", rekao je Lalatović.

Trener Mladosti iz Lučana nedavno je, tokom prelaznog roka, savjetovao klupske čelnike Partizana šta da rade. Generalnom direktoru Milošu Vazuri predlagao je da angažuje veznog fudbalera Ifeta Đakovca, ispuni želju Aleksandra Stanojevića i ojača ekipu pred izazove u Superligi i Evropi. Partizan nije uspio u tome jer je TSC tražio previše novca, a na kraju je u Humsku stigao Stefan Kovač iz Čukaričkog.

Dotakao se Nenad Lalatović i situacije u Partizanu nakon derbija, u kojem je Crvena zvezda ostvarila ubjedljivu pobjedu (0:4).

"To je veliki klub, sa armijom navijača, sa igračima koji imaju ogromna primanja. Mi ne možemo da se poredimo sa njima po primanjima. Oni mogu da plate igrača po milion, milion i po evra da im sjedi na klupi, da imaju 10 stranaca u klubu. Sad, da li su pogodili ili nisu i zašto nisu, ja u to ne ulazim. Želim im, naravno, da što prije izađu iz krize, da se stabilizuju, ali tek poslije nedjelje. Biće jako teška utakmica, ranjeni lav je uvijek najopasniji. Ako ih krene, biće jako teško igrati protiv njih. Moramo da uđemo maksimalno obazrivo, nema veze što su izgubili od Zvezde 0:4, to je i bio realan rezultat derbija. Zvezda je bila toliko dominantnija. Sami su krivi što su sebi pustili da sa tolikim budžetom i toliko stranaca dođu u ovu situaciju", istakao je trener Lučanaca.

