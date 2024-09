Partizan mijenja tim, Savo već izdao naređenja: Otkriveni svi problemi u Humskoj

Branko Vukašinović, koji će kao prinudno rješenje voditi Partizan u Superligi, održao je konferenciju za medije poslije svih problema u Humskoj...

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan usred sezone mora da krene ispočetka. Poslije ubjedljivog poraza u derbiju (4:0) Aleksandar Stanojević dao je otkaz, pa će kao prinudno rešenje na klupi crno-bijelih da bude Branko Vukašinović. On će voditi tim u Lučanima protiv Mladosti i onda će tim da preuzme Savo Milošević.

Pred taj meč oglasio se nekadašnji pomoćnik Stanojevića koji će sada da bude u ulozi glavnog trenera. "Momenat u kom se mi nalazimo kao klub i kao igrački kadar nije sjajan, kao što svi znaju. Iz ove kože se ne može. Mi smo tu da pomjerimo taj trenutak korak naprijed. Nadam se da će to da se desi u Lučanima. Naš domaćin, ekipa Mladosti ima trenutak koji traje pet kola u nizu, nemaju poraz, imaju sve pobjede protiv ekipa iz gornjeg doma tabele. U dobroj su formi i nama je to motiv u pripremi igrača za naredni meč. Da budu oni pravi, kakvi nisu bili duže vrijeme", počeo je Vukašinović.

Priznao je i sam da stvari nisu ni malo jednostavne u Humskoj.

"Prethodna nedjelja počela je tromo, zamišljeno, sporo. Svi mi u klubu smo razmišljali puno o svemu, bili smo malo zabrinuti zbog onoga iza nas. Kao i u životu, kako dani prolaze, tako atmosfera i kvalitet treninga bio je sve bolji. Momci, ne mogu da kažem da li su preboljeli ili ne, znaćemo na meču. Na posljednja dva treninga su prikazali nešto što mi daje za pravo da kažem da će dati sve od sebe. Vidjećemo za koliko će to biti dovoljno, ali moramo da vjerujemo da ovaj grb koji nosimo moramo da opravdamo i da opravdamo povjerenje svih koji vole Partizan."

Najavio je da će mijenjati određene stvari u timu.

"Biće promjena u ekipi. Neće biti kozmetičke, da se kaže da mijenjamo da bi mijenjali. Neke će da budu iznuđene zbog fizičkog stanja igrača, neke zbog forme u kojoj se nalazi, nekih izmjena će biti. Ne mogu o imenima, mogu da vam kažem da naš lijevi bek Jurčević neće igrati, jer je povrijeđen i nije sanirao povredu."

Razgovor sa Miloševićem i Grimaldom

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Već je razgovarao sa Miloševićem. "Kreće Savin program rada. Poslije treninga smo sjedili, pričali, da se ne opterećujemo time, jer je fokus na meču. Savo ima svoj stil rada i to će da primijeni. Pričali smo, bila je opšta priča. To je to što imamo. Pokušaćemo da uz male promjene, prvenstveno na promjene u glavama igrača, saniramo ono što se desilo prošle nedjelje."

Mladost se nalazi u odličnoj formi pod palicom Nenada Lalatovića.

"Ne može se reći da mi lako izlazimo na kraj sa njima u Lučanima, tamo su se dešavali i pobjede i porazi i remiji. Pojačani su sa trenerom, dobro vođeni. Skup iskusnih, vremešnih igrača, ali nikako potcijenjenih fizički, uz dva bonusa, to je tvrda i čvrsta ekipa."

Novinare je zanimalo i šta se dešava sa Grimaldom koji je bio najavljen kao veliko pojačanje.

"Neminovno je da Žoao dobije šansu u narednom periodu. Da li će da bude od sutra? Nadam se da će dobiti šansu, da li sa klupe ili od početka, vidjećemo. Dobar je igrač, nije se snašao u početku. Pokazuje kvalitet, znaćemo koliko je dovoljno. Dolazi novi trener, pauza zbog reprezentacija."

Otkrio je i kakvo je stanje sa igračima. "Akcenat na prva dva dana bio je na razgovorima sa igračima, da ih izvadimo iz tog stanja u kom se nalaze, moralno, voljno, psihički, radili smo sve da ih podignemo na najviši mogući nivo."

Pohvalio je protivnika još jednom.

"Apostrofiram cijeli tim Mladosti. U globalu, svih 11 igrača prijeti, da li se radi o pozicionoj igri, tranziciji, prekidima. Oni su u dobrom trenutku. Znamo njihove mane, probaćemo da ih iskoristimo i vjerujem da ćemo u tome uspjeti."

Na kraju je upitan i da li dešavanja u klubu utiču na cijeli tim.

"Apsolutno utiče. Vide, čitaju, osjećaju i čekaju. Čekaju, kao i svi mi ovde. Nešto čekamo. To su pitanja za neke druge instance. Na nama je da radimo i čekamo. Nadam se da ćemo dočekati bolje dane. Siguran sam u to", zaključio je Vukašinović.

