Zvanično - Partizan bira novo rukovodstvo: Sve je gotovo, Vazura potvrdio!

Sluti na promjene u Partizanu, najvjerovatnije se sprema odlazak Milorada Vučelića i Miloša Vazure.

Partizan je u velikoj krizi poslije poraza od Crvene zvezde u vječitom derbiju 4:0 na svom terenu. Najavila je grupa "Apel za spas Partizana" da će uraditi sve što je u njihovoj moći da isjteraju sadašnje rukovodstvo iz kluba, a sada "Telegraf" prenosi da je zakazana skupština FK Partizan.

Vandredna skupština je zakazana za 11. avgust, a prije zasjedanja se očekuje da bude održan Upravni odbor, kako bi bile ispoštovane sve procedure. Poslije toga se očekuje da će se odlučivati o sazivu svih rukovodećih tijela u budućnosti, a generalni direktor kluba Miloš Vazura najavio je povlačenje.

"Istina je, zakazali smo sjednicu Skupštine za 15 dana zaključno od danas, to znači 11. oktobra. S obzirom na činjenicu da se u medijima i javnosti pojavljuju brojne spekulacije, reći ću vam samo da će na tom sazivu klupski organi odlučivati o narednim potezima u Partizanu, pa i u vezi sa njegovim rukovođenjem, isto tako i o izboru novog rukovodstva. Jer, jedini organ kome ću podnositi izvještaj je Skupština, a ne određenim grupama ljudi koji se danima unazad javljaju u medijima. Niti bježim, niti želim da bježim od odgovornosti. Apsolutno sam svjestan situacije u Partizanu, svjestan aktuelnog momenta u kome se klub nalazi, svjestan i mnogo drugih stvari, ali ću o svemu tome govoriti na Skupštini kada ću podnijeti i svoj izvještaj o radu. To je sve što želim da kažem i neću se više oglašavati do pomenutog zasjedanja kada ću detaljno iznijeti svoje stavove", rekao je Miloš Vazura za "Telegraf".

Za sada se očekuje da Milorada Vučelića na mjestu predsjednika zamijeni Rasim Ljajić, a vidjećemo kakav bi on tim mogao da dovede sa sobom.