"Otjeraćemo ih milom ili silom!" Tomić zaprijetio upravi, bivši igrači spremni da uđu na stadion

Đorđe Tomić i potpisnici "Apela za Partizan" spremni su na sve da bi došlo do promjena u crno-bijelom taboru.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd /X/Printscreen

Đorđe Tomić je ispred "Apela za spas Partizana" govorio o trenutnoj situaciji u klubu i dešavanjima nakon teškog poraza u vječitom derbiju od Crvene zvezde 4:0. On je zahtijevao ostavke u crno-bijelom taboru, a naglasio je da klub ima probleme koji su mnogo dublji od problema samo na terenu.

"Partizan ima institucionalni problem, to je skupština, ima organizacioni problem, a to je da je mnogo ljudi zaposleno a da ne dolaze na posao. Problem je i omladinska škola koja je nekada bila simbol kluba. To se izgubilo jer ljudi na funkcijama nisu spremni za to, nisu spremni", naglasio je gostujući na "Novoj S" Đorđe Tomić.

Bilo je riječi i o ostavci Aleksandra Stanojevića koja još nije prihvaćena od strane skupštine. Ipak Tomić ne vjeruje da je moguće da on promijeni odluku, kao što je naveo i da je Vladimir Verzemović odbio poziv da preuzme brigu o omladinskoj školi.

"Koja su rješenja za ubuduće? Poznajemo mi Saleta, on je dao neopozivu ostavku. On neće promijeniti odluku, nije trebalo ni da prihvati. Naći će se neko da prihvati, ali to manje-više nije važno. Sada je klub u katastrofalnoj situaciji. Ja sam pričao sa Veljkom Paunovićem, Saletom Ilićem... Mi bivši igrači moramo da napravimo totalan restart i da navijači to podrže, kao što će podržati. Partizan je u teškoj situaciji, ali nije umro i nikada se neće ugasiti", naglasio je Tomić.

Na kraju je istakao da sada nema povlačenja i da će se bivši igrači crno-bijelih organizoivati i po svaku cijenu otjerati sadašnje strukture iz kluba. Nema povlačenja i nema nikakvih pregovora sa onima koji sada vode ekipu.

"Riješeni smo, nema povlačenja. Čvrsto smo odlučili da se izborimo za zborove za Skupštinu. Da oni podnesu ostavke. Jednostavno navijači neće doći dok ovi ne odu. S njima nema pregovora. Protest, okupljanje. Milom ili silom, doći će trenutak. Ja sam se sa Veljkom Paunovićem dopisivao od četiri do šest ujutru. Kaže: 'Vidi, gotovo je, kraj. Plakao sam sa svojim djetetom, Zvezdini navijači su me zvali... Dajte više ljudi, ovo je sramota. Organizujte se.' Ne budu li podnijeli ostavke - ili milom ili silom, ući ćemo na stadion mi bivši igrači i kraj priče, riješićemo tu situaciju. Sa ljudima koji su doveli klub dovde, koji su tu 60, 40, 10 godina nema kompromisa. Biće milom ili silom”, jasan je Tomić.