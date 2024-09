Da li će Ljajić da preuzme Partizan? Rasim progovorio o dolasku u Humsku!

Rasim Ljajić se oglasio povodom priča da će da preuzme Partizan.

Spremaju se velike promjene u Partizanu. Spekuliše se da će Rasim Ljajić da postane novi predsjednik kluba iz Humske. Da li će se to zaista dogoditi i šta ga sve duheli od toga? Otkrio je to upravo on sam. Objasnio je i šta bi sve moralo da se riješi prije preuzimanja čelne funkcije crno-belih.