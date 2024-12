"Ovo je trenutak da njemu odgovorim, kome nije jasno objasniću opet": Željko se naljutio, Partizan je oštećen!

Željko Obradović odgovorio je direktoru ABA lige Miliji Vojinoviću poslije grešaka na derbiju.

Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Partizan je u neizvjesnoj završnici izgubio abaligaški derbi od Crvene zvezde (89:84). Poslije tog meča u Areni stiglo je saopštenje iz ABA lige u kom se navodi da su sudije donijele pogrešne odluke na štetu crno-bijelih i upravo je o tom detalju pričao prvo Ostoja Mijailović, pa onda i Željko Obradović.

Šef struke Partizana povisio je ton dok je o tome pričao.

"Nije da ja kažem da su priznali, nego su priznali i to je evidentno. Ako se prizna da su u zadnjem minutu tri greške na štetu Partizana onda se postavlja pitanje kako to i kako to poslije svake utakmice, odnosno svake sezone se izdaje isto saopštenje. Tri godine zaredom imamo saopštenje poslije utakmice sa Zvezdom da je Partizan oštećen", rekao je Obradović.

Potom se osvrnuo na izjavu direktora ABA lige Milije Vojinovića koji je između ostalog naveo i da je "Željko promijenio mišljenje, pošto je pričao da mu je regionalna titula najdraža u karijeri". Uslijedio je odgovor.

"I ovo je vjerovatno trenutak da odgovorim direktoru lige Vojinoviću koji je rekao da sam preko noći promijenio narativ kada sam rekao da mi je to najdraža titula. Pa zbog toga sam rekao da mi je najdraža. Zbog toga što je jasno šta treba da uradimo, ne samo da pobijedimo protivnika. A ovo saopštenje pokazuje upravo taj razlog i ponavljam da mi je to jedna od najdražih titula zato što znam šta je potrebno da bi došli do takve titule. Sve je jasno, kome nije jasno, mogu ponovo da objasnim, nije nikakav problem", zaključio je Obradović.

