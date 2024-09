"Oni sve bogatiji, Partizan sve siromašniji!" Đorđe Tomić žestoko napao upravu crno-bijelih, traži ostavke odmah

Đorđe Tomić je ispred "Apela za spas Partizana" govorio o aktuelnom stanju u klubu i pozvao je kompletno rukovostvo na ostavke.

Izvor: x/printscreen

Nakon katastrofalnog rezultata Partizana u "vječitom derbiju" i poraza od Crvene zvezde 4:0 krenule su promjene u klubu. Sklonjen je šef omladinske škole, Aleksandar Stanojević je podnio ostavku na mjesto prvog trenera, a sada se o cijeloj situaciji oglasio nekadašnji fudbaler crno-bijelih Đorđe Tomić. On je ispred potpisnika "Apela za spas Partizana" govorio o stanju u klubu i zahtijevao je ostavke kompletne uprave, raspuštanje skupštine kluba i kompletne reforme.

"Navijači su jako važan faktor za Partizan i veoma je važno za Partizan da navijaći budu prisutni. Lakše je klubu, lakše je igračima. Nisu oni donosioci odluka. Imali smo u prošlosti razne grupacije koje supravile i probleme. Međutim sada su se navijači udružili i sada kada smo imali taj skup na Terazijama to je bila prava partizanština, ljudi koji vole Partizan. Oni ništa ne odlučuju, imaju stavove i zahtjeve. Vide kako se radi u klubu i protiv su tog sistema", počeo je gostujući na "Novoj S" Tomić.

Onda se osvrnuo na način na koji je sadašnja uprava došla među crno-bijele. "Godine 2014. su ti ljudi su došli, došli su ljudi koji nisu imali ništa iza sebe da bi imali funkciju u Partizanu. Nisu zaslužili, došli su na silu. Borili su se da budu u Partizanu. Ivan Ćurković je 60 godina u Partizanu, Žarko Zečević je 40. Istjerali su legende iz kluba, iz skupštine i jednostavno klub se podijelio, napravile su se dvije struje. oni su znali šta znači funkcija u Partizanu, status u društvu i materijalna sredstava", naglasio je Tomić.

On je naglasio da sada uprava mora da podnese ostavke i da nema pregovora sa upravom. Jednostavno potpisnici "Apela" će uraditi sve da dođe do korjenitih promjena u klubu.

"Sada je Partizan sve siromašniji, oni su sve bogatiji iz godine u godinu. To kažu ljudi koji su u klubu. Oni nisu dostojni Partizana, nisu dostojni skupštine. Ovaj apel je možda došao i kasno. Ja sam juče pričao sa Vukom Rašovićem, nismo mi slučajno potpisali taj apel. Mi smo ukazivali da će ovo da se desi. Morali smo mnogo ranije. Tu su ljudi kojima tu nikada nije bilo mjesto. Neće oni lako otići. moramo da tražimo rješenja jer nema kompromisa sa njima, Oni moraju da podnesu ostavke, to je posljednje što če oni uraditi za Partizan. Jer da više urade za Partizan oni nemaju ni znanja, ni karaktera ni dostojanstva", završio je on.