Savo Milošević se predomislio, vraća se na JNA da spasi Partizan!

Savo Milošević se vraća u Partizan nakon četiri godine tokom kojih je sjedio na klupi Olimpije i BiH. Napustio je srpski fudbal uz teške riječi, ali se sada vraća zbog svog Partizana.

Savo Milošević je novi trener Partizana. Nakon odlaska Aleksandra Stanojevića, usljed debakla u 174. "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde (4:0), rukovodstvo crno-bijelih tražilo je novo rješenje i odlučilo se za Miloševića sa kojim pregovori nisu bili laki. Tražio je garancije zbog potencijalnih promjena na čelu kluba, imao je svoje uslove koji su na kraju ispunjeni, tako da će mu ovo biti drugi mandat u Humskoj.

U svom prvom, koji je trajao od 28. marta 2019. do 1. septembra 2020. godine, Milošević je osvojio jedan trofej - Kup Srbije u svojoj prvoj sezoni, golom Bojana Ostojića protiv Crvene zvezde. Bio je to ujedno i posljednji pehar koji je ušao u tribine stadiona u Humskoj ulici i suša traje sada već petu godinu...

Njegov prvi mandat u Partizanu može se opisati kao solidan, ali na neki način nedorečen. Na ukupno 67 utakmica, Milošević je ostvario 43 pobjede, osam remija i 16 poraza, a pamti se više stvari; imao je odličan učinak u "vječitim" derbijima (tri pobjede, remi i poraz), znao je da gubi "lakše" utakmice, u Ligi Evrope njegova ekipa ostala je bez proljeća zbog toga što je protiv AZ Alkmara ispustila 2:0 u nadoknadi vremena, dok je ostao i bez drugog Kupa Srbije (2019/20) porazom od Vojvodine Nenada Lalatovića u finalu u Nišu poslije penala.

Ispostaviće se da je meč protiv Vojvodine bio i posljednji koji je vodio na klupi Partizana, ali nekoliko mjeseci kasnije. "Lale" su 30. avgusta na svom "Karađorđu" tada pobijedile 3:2, i to golovima Bogdana Mladenovića i Aranđela Stojkovića u nadoknadi vremena, a Miloševića nije bilo to da vidi - pošto je isključen petnaestak minuta ranije.

Iznervirao se zbog toga što najbolji srpski sudija Srđan Jovanović nije dosudio faul Saničanina nad Sadikom, i to kao posljednji igrač odbrane, tako da je u pravcu arbitra bacio flašicu sa vodom i uleteo u teren. Jedva su ga zaustavili njegovi saradnici, a potom je dobio crveni karton i dok je napuštao teren šutnuo je mikrofon. "Ovo je sramotno! Ovo je sramotno šta vi radite... Ma, neću više da ćutim. Neću više da ćutim!", ponavljao je bijesni Milošević.

Nije to bila jedina situacija kada je pobjesnio Savo Milošević tokom tog meča, još u prvom poluvremenu ga je iznerviralo što je Sejduba Suma dobio crveni karton zbog udaranja Drinčića, nakon što je prvo igrač Partizana dobio grub udarac. Drinčić je za to dobio žuti karton. "Je*aću vam majku seljačku. Sram vas bilo, sram vas, sram vas bilo džukele, sram vas bilo", vikao je on.

"Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne smije da radi trener i pedagog, prije svega trener Partizana", rekao je Milošević za Sport klub: "Ali, nije me Novi Sad opredijelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: Ići odavdje i nikad više ne raditi ovdje"

Odmah poslije meča, Savo Milošević je podnio neopozivu ostavku, a rukovodstvo Partizana pokušavalo je neuspješno da ga ubijedi da se predomisli pošto rezultati nisu bili loši. Ali, avaj...

Da li je Milošević kažnjen? Disciplinska komisija FSS pokrenula je postupak protiv Sava Miloševića nakon crvenog kartona protiv Vojvodine, ali u javnosti nije saopštena presuda. Za sada nije poznato da li može da vodi Partizan odmah ili će morati da "odradi" neku kaznu.

"Dani i sati ubjeđivanja, razgovora i ljubavi prema Partizanu nisu urodili plodom naspram teškog perioda, stresa i nagomilane nepravde sa kojom se Savo Milošević sa svojim stručnim štabom, igrači, kao i sam klub suočavao u periodu iza nas. Teška srca, bez skrivanja suza u očima, saradnja između FK Partizan i još jednog velikana ne samo srpskog već i evropskog fudbala je završena. FK Partizan se neizmjerno zahvaljuje Savi Miloševiću na ljubavi, trudu, zalaganju i svim rezultatima koje je donosio u najtežim vremenima za klub. Neizmjerno hvala na svakom vječitom derbiju, evropskoj utakmici i prolivenom znoju u domaćem prvenstvu! Savo kao takav, veliki čovjek i još veći Grobar će zauvijek biti dio crno-bijele porodice!", poručili su tada iz Humske, ubrzo objavljujući da se vraća Aleksandar Stanojević.

Sada sledi nova rokada, samo u suprotnom smjeru jer će Milošević da nastavi ono što je započeo Stanojević, pod uslovom da ne dođe do nekog novog preokreta jer je ovih dana u Humskoj sve moguće.

