"Dončićeve suze su lažne, folirao se": Žestoko ga isprozivao pred kamerama, zbog ove izjave mnogi su bijesni

Radio voditelj Rob Parker je javno isprozivao Luku Dončića i tvrdi da su njegove suze po povratku u Dalas bile lažne...

Izvor: Printscreen/YouTube/FanaticsView/ Printscreen/X/SloHoopsFan

Luka Dončić otjeran je iz Dalasa i odmah je od Lejkersa napravio tim koji je sposoban da napadne titulu u NBA ligi. Odveo ih je na treće mjesto Zapada, čeka ih serija sa Minesotom, a prije svega toga je Slovenac imao jedno veoma emotivno veče. Bila je to prva utakmica u Dalasu od kada je poslat u Los Anđeles. Nije mu bilo lako, plakao je, teško je sve to podnio.

Kada je to prošlo, izašao je na parket i "spakovao" bivšem timu 45 poena, a uprkos tome što mu je oko 20.000 ljudi skandiralo i tražilo u isto vrijeme da Niko Herison dobije otkaz, pojedinci smatraju da je sve to gluma. Tako je radio voditelj Rob Parker u emisiji isprozivao Luku. "Očigledno je najveća priča u NBA bila Lukin povratak, dao je dosta poena, Lejkersi su pobijedili, bilo je suza, konfeta i majica i svega toga. Želim da kažem ovo. Luka je imao krokodilske suze, po mom mišljenju. Ne vjerujem ni u šta što je uradio, bile su to lažne suze, kao da je osvojio osam titula i da ne može da veruje da je otišao iz Dalasa", počeo je Parker.

ALL THE FEELS FOR LUKA'S RETURN TO DALLAS ❤️



The Mavs honored Luka with a tribute video before he took the court with the Lakerspic.twitter.com/462QhwjDRC — ESPN (@espn)April 9, 2025

Onda je stao u odbranu generalnog menadžera. "Niko Herison je bio tu, nije se krio u hodnicima ili gdje već", istakao je Parker i to je bio samo početak prozivki na račun Dončića koje se nisu dopale mnogima.

"Ko je kriv? Dončić"

Rob je zatim nastavio da napada Dončića i da tvrdi da je samo on kriv što je otjeran iz Mavsa. "Kada razmišljam o cijelom tom scenariju i svemu što se desilo u Dalasu, mogu da krivim samo jednu osobu, nije generalni menadžer, nije trener, nisu vlasnici, već samo Luka Dončić. On je krivac i navijači ne razumiju to. Znate li zašto je on kriv? Jer je dao vlasnicima i menadžmentu sumnju o sebi i o ugovoru od 350 miliona dolara. On im je dao tu sumnju i oni su odlučili da to ne urade", naglasio je Parker.

Po njemu je Dončić jedini krivac..."Ponavljamo to često, ovo nije košarkaški trejd, ne daješ košarkaša od 25 godina koji je na tom nivou, nikada se to nije dešavalo. Ali, njegovo ponašanje, iako ne znam sve detalje, očigledno ih je to prestravilo i uplašilo. Nisu htjeli da daju 350 miliona čovjeku kome ne mogu da vjeruju. Zato je Luka u Los Anđelesu, ne zbog vlasnika, zato što su škrtice, krivite koga god hoćete, ali je jedini krivac Dončić", zaključio je Parker.