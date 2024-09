Partizanova budućnost zavisi od Miloševića: Stvorio Strahinju i Filipa, sad će morati opet!

Novi trener Partizana Savo Milošević, u skladu sa odlukama sportskog direktora Ivice Ilieva, moraće da mijenja politiku kluba i da u tim uvrsti najtalentovanije igrače crno-bijelih.

Fudbalski klub Partizan je prelomio - umjesto Aleksandra Stanojevića novi trener kluba biće Savo Milošević, nekadašnji napadač ekipe i povratak na trenersku klupu. Stručnjak koji je crno-bijelima donio posljednji trofej, Kup Srbije pobjedom nad Crvenom zvezdom u finalu, sada će imati ekipu koju u hodu mora da priprema za velike izazove u sezoni, nakon izuzetno lošeg starta i uništenog samopouzdanja.

Na sve to, od Sava Miloševića zahtevaće se i da djelimično mijenja igrački kadar, što Aleksandar Stanojević uprkos najavama nije uspio da uradi. Isticao je Stanojević da Partizan nema dovoljno kvalitetne igrače da se nametnu za mjesta bonusa u timu, a Milošević će morati da zavuče ruke nešto dublje u džak i proba da ih ipak pronađe.

Uostalom, novi sportski direktor Ivica Iliev, saradnik Miloševića iz prvog mandata, najavio je okretanje ka omladinskoj školi u narednom periodu. "Razjedinjen je sportski sektor u omladinskoj školi, Teleoptiku i prvom timu. Ja sam među prvim generacijama koje su iz omladinaca prelazile u Teleoptik. Tamo gdje smo bili 10 godina ispred svih, sada kasnimo. Ne može u godinu ili dvije, ali moramo da radimo posao da to promijenimo. Tu će doći do najvećih promjena. Želim da zavežem jak čvor kada je u pitanju omladinska škola, Teleoptik i Partizan. Da se to teško razveže kad ne budemo ovde. Nekad smo bili prepoznati po izbacivanju i prodaji igrača", istakao je Iliev na konferenciji tokom koje je treći put predstavljen kao sportski direktor. A Savo Milošević zna da "gurne u vatru" Partizanove talente...

Milošević pomagao djeci Partizana

Prvi trenerski mandat Sava Miloševića na klupi Partizana obilježili su i mladi fudbaleri koji su dobili šansu. Primjera radi, Strahinja Pavlović i Filip Stevanović debitovali su u grupnoj fazi Lige Evrope protiv Mančester junajteda, a na domaćoj sceni je niz talentovanih igrača povremeno dobijao šansu da se nametne.

Baše je Milošević pružio šansu da debituju golmanu Aleksandru Popoviću, pa zatim Nikoli Lakčeviću, Nikoli Štuliću, Slobodanu Stanojloviću, Nikoli Čoliću i Lazaru Pavloviću. U Kupu Srbije tu čast dobio je i Luka Đorđević, dok je igrač Partizana bio i Denis Stojković - on nije ponikao u Humskoj niti u Teleoptiku, ali je kao veoma mlad stigao u klub iz inostranstva. Svi navedeni fudbaleri imali su manje od 21 godine kada ih je Milošević stavljao u tim.

Strahinja Pavlović je transferom u Monako donio klubu 10.000.000 evra, Filip Stevanović je u Mančester siti prodat za 8.500.000 evra, dok je i transfer Aleksandra Popovića punio klupsku kasu. Odlazak ostalih igrača Partizan nije uspio dobro da naplati, ali dvije izuzetno dobre prodaje u kratkom roku su posao koji Partizan nije uspio da ponovi sa svojom dejcom nakon Miloševićevog odlaska.

Nek trpe rezultati, sad nije bitno!

Partizan je na početku nove sezone ispao iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Dinama iz Kijeva (9:2), iz kvalifikacija za Ligu Evrope od Lugana (3:2) i kvalifikacija za Konferencijsku ligu od Genta (2:0). Pored poraza u "vječitom" derbiju (4:0) u Humskoj, koji je jedan od najubedljivijih u klupskoj istoriji, crno-bijeli su kiksirali i na još nekoliko mečeva u domaćem rangu srpskog fudbala.

Crno-bijeli iz sedam odigranih mečeva imaju tek 11 bodova u šampionatu, a pored dvije utakmice manje od Crvene zvezde imaju i zaostatak od 14 bodova! Djeluje potpuno nevjerovatno za ovako ranu fazu sezone, ali gomilali su se kiksevi tima iz Humske na početku sezone, dok je Aleksandar Stanojević pokušavao da sklopi tim koji će više biti po njegovom ukusu.

Na kraju to nije uspio, pa je Partizan u septembru ostao sa nedovoljno završenim projektom i arhitektom koji je odstupio. Od Miloševića će se očekivati da brzo "grupiše" svlačionicu i sa te strane možda nije idealan trenutak za guranje u vatru mladih fudbalera... Ali, kada će biti? Ako žele da budu prvotimci Partizana, moraće da počnu da pokazuju kvalitet i u nekim od najtežih trenutaka klupske istorije - kada Partizan nema imperativ da stigne Crvenu zvezdu i ukrade joj titulu, ali mora da nadmaši sve ostale u ligi i završi na drugom mjestu koje će sačuvati reputaciju decenijama građenu na stadionu u Humskoj.

Ko čeka šansu u Humskoj?

Na prvom dijelu Partizanovih priprema Aleksandru Stanojeviću pokušali su da se nametnu Vukašin Jovanović, Milan Roganović, Petar Petrović, Ognjen Ugrešić, Dimitrije Janković, Janko Jevremović i Dušan Jovanović, ali nisu uspjeli to da urade. Svi su ostali u Beogradu pred odlazak na drugi dio, a samo je Roganović imao "izgovor" - bio je povređen i nije mogao da trenira u tom periodu. Stanojević je od klinaca na drugi deo priprema poveo samo štopera Nikolu Simića.

Vukašin Jovanović pozajmljen je Jedinstvu sa Uba i stiče iskustvo u Superligi, Petar Petrović kao slobodan igrač pojačao je Javor iz Ivanjice a Janko Jevremović se kao slobodan igrač preselio u Železničar iz Pančeva. Ognjen Ugrešić, Dimitrije Janković i Dušan Jovanović ostali su članovi Partizanove U19 ekipe. Milan Roganović je u međuvremenu prijavljen na "dvojnu" registraciju pa će kao i Nemanja Trifunović, Zoran Alilović, Mihajlo Petrović i već pomenuti Dušan Jovanović moći da igra i Srpsku ligu Beograd.

Kada je riječ o Partizanovoj generaciji do 19 godina, čini se da je najbliži debiju za prvi tim krilni napadač Eldin Bajramović, koji se najbolje snalazi na lijevom boku. Partizan u Teleoptiku ima još i levog beka Vanju Đorđevića, desnog beka Uroša Petrovića, zadnjeg veznog Vanju Dragojevića, kao i krilnog napadača Silijana Azirovića. Pri prvom timu su centralni vezni Mateja Stjepanović i Dušan Makević, a tek treba da vidimo koliko na njih dvojicu računa novi trener Partizana.

Svakako, Milošević bi trebao da ispravlja greške nekih od svojih prethodnika i da više vjeruje u momke koji su odrasli u crno-bijelom dresu. Da se ne dogodi novi Vanja Vlahović, Milan Aleksić ili Bogdan Mirčetić, da malobrojni navijači koji dolaze u Humsku ne moraju djecu Partizana da gledaju kako igraju protiv svog voljenog tima već u njemu.