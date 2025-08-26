logo
Reprezentativac BiH ponovo u Turskoj: Dario Šarić se vratio u Antaliju!

Reprezentativac BiH ponovo u Turskoj: Dario Šarić se vratio u Antaliju!

Autor Dragan Šutvić
0

Dario Šarić je ponovo u klubu čiji je dres nosio tokom pretprošle sezone.

Dario Šarić u Antaliji Izvor: Antalyaspor

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Dario Šarić postao je član Antalijaspora drugi put u karijeri.

Vezni igrač rođen 1997. godine u Ćentu (Italija) prvi put je dres turskog kluba obukao u sezonu 2023-2024, došavši na pozajmicu iz Palerma. Po isteku iste, vratio se u klub sa Sicilije, da bi nakon šest mjeseci otišao na pozajmicu u Ćezenu.

U ovom klubu je proveo proljećni dio sezone, da bi sada ponovo stigao u Antalijaspor, na novu jednogodišnju pozajmicu, ali uz obavezan otkup na kraju sezone, uz određene uslove.

U prvom mandatu u Turskoj uknjižio je 34 nastupa, postigavši tri gola, a tokom karijere još je branio boje Askolija, Karpija, Sijene i Kastelfranka.

Šarić je, inače, u dresu reprezentacije BiH odigrao 10 utakmica, ali se ovog puta nije našao na spisku reprezentativaca za septembarski ciklus kvalifikacija i mečeve sa San Marinom (6. septembar) i Austrijom (9. septembar). 

Tagovi

Dario Šarić Antalijaspor fudbal Turska transferi

