"Crvena furija" protutnjala kroz Tursku! Het-trik Mikela Merina, Španci brojali do šest

"Crvena furija" protutnjala kroz Tursku! Het-trik Mikela Merina, Španci brojali do šest

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Španija je deklasirala Tursku sa 6:0 u kvalifikacijama za Mundijal!

Španija pobijedila Tursku 6:0 Izvor: X - screenshot

Evropski šampion Španija ostvario je spektakularnu pobjedu od 6:0 protiv Turske u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, odigranom večeras u Konji.

"Crvenu furiju" predvodili su as Arsenalla Mikel Merino, koji je postigao tri, odnosno zvijezda Barselone Pedri sa dva postignuta pogotka.

Španija je povela već u šestom minutu golom Pedrija, koji je najavio razarajući nastup gostiju.
Mikel Merino je u 22. minutu udvostručio prednost, postigavši svoj prvi gol na meču, da bi u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena dodao još jedan pogodak.

U drugom poluvremenu, Španija je nastavila sa nemilosrdnim tempom – Feran Tores je povisio na 4:0 u 53. a Merino je četiri minuta kasnije kompletirao het-trik.

Konačnih 6:0 postavio je Pedri svojim drugim golom u 62. minutu, potvrđujući apsolutnu dominaciju Španije.

Vrijedi napomenuti i da je trostruki asistent na meču bio Mikel Ojarzabal, dok je dva puta asistirao Lamin Jamal.

Ovom pobjedom Španija je zadržala maksimalan učinak nakon dva kola, uz impresivnu gol-razliku 9:0. Gruzija i Turska dijele drugo mjesto sa po tri boda, dok Bugarska ostaje na dnu grupe bez bodova i postignutih golova. U trećem kolu, Španija dočekuje Gruziju, dok Turska gostuje Bugarskoj.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Španija Turska fudbal mundijal

