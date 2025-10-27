logo
Skandal u Turskoj, sudije uhvaćene u klađenju: Predsjednik Saveza potvrdio, jedan arbitar imao 18.227 uplata!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Utvrđeno je da su se fudbalske sudije kladile i da je jedan od njih imao preko 18.000 uplata, predsjednik Saveza sve potvrdio.

Skandal u Turskoj fudbalske sudije se kladile Izvor: Mostafa Bassim / AFP / Profimedia

Skandal trese Tursku jer je potvrđeno da se veliki broj sudija kladio i zarađivao novac na taj način. Sve to potvrdio je predsjednik Fudbalske federacije Turske (TFF) Ibrahim Haciosmanoglu koji je istakao da je sprovedena istraga i da su podaci zabrinjavajući.

Prema objavljenim informacijama od 571 aktivnih sudija, čak 371 ima naloge na sajtovima za klađenje, a 152 su aktivno uplaćivali opklade. Od njih je čak sedam sudija elitnog ranga, 15 glavnih asistenata, 63 sudija iz nižih liga i 94 pomoćnika. Jedan od njih imao je čak 18.227 uplata. Njegovo ime, kao ni imena drugih arbitara, još uvijek nisu objavljena. Utvrđeno je i da je 42 sudija imalo preko 1.000 uplata...

"Ovo je prekretnica za turski fudbal. Mjesecima radimo sa policijom i ljudima iz vlasti kako bismo ustanovili stepen korupcije. Obećavam da ćemo očistiti turski fudbal i dovesti ga na nivo na koji zaslužuje. Klubovi takođe moraju da istraže sami sebe, uključujući i igrače", rekao je Haciosmanoglu.

FIFA i UEFA su obaviješteni

Iz turskog saveza su saopštili da su FIFA i UEFA već obavešteni o svemu tome i da je pokrenut nacionalni program za obuku novih sudija kako bi se povratilo povjerenje u arbitre.

U narednim danima biće pokrenuti disciplinski postupci i sve će da bude riješeno pred sudom.

Tagovi

Turska fudbal sudije

