Bivši prvotimac Sarajeva ima novi klub: Varešanović promijenio sredinu, ali ne i državu

Dal Varešanović ima novi klub u Turskoj.

Ofanzivni vezista Dal Varešanović (2001.) promijenio je klub, ali ne i državu.

Posljednjeg dana prelaznog roka u Turskoj, Varešanović je iz Rizespora, čiji je član od avgusta 2023. godine, otišao na pozajmicu u Genčlerbirligi.

Dogovorom dva kluba, status pozajmljenog igrača imaće do kraja sezone, odnosno do 30. juna 2026. godine. Inače, ugovor sa Rizesporom ističe mu godinu dana kasnije.

Od početka ove sezone, sin nekadašnjeg trenera Sarajeva Mirze Varešanovića uknjižio je dva nastupa u turskoj Superligi. Na terenu je proveo ukupno 52 minuta, a pretposljednjeg dana avgusta je postigao pogodak u porazu od Galatasaraja (3:1).

Njegov novi klub je u prva četiri kola nove sezone upisao isto toliko poraza i trenutno se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli.

Od dolaska u Rizespor, odigrao je 74 meča, postigavši 17 pogodaka, dok je 6 puta asistirao saigračima.

Tokom omladinskih dana, Varešanović je branio boje Sarajeva, zagrebačkog Dinama i Liverpula.

Potom je za tim "redsa" do 23 godine odradio četiri utakmice, dok je u dresu Sarajeva 66 puta istrčao na teren, pri čemu je postigao 15 pogodaka i upisao 4 asistencije.

