Rožman potvrdio odlazak Varešanovića: Ako izgubimo nekog igrača sigurno je da ćemo odreagovati!

"Što se tiče Dala to ide prema završetku", rekao je trener Sarajeva Simon Rožman pred duel bordo ekipe sa Posušjem.

Fudbaleri Sarajeva u petak će u premijernom meču trećeg kola Premijer lige BIH dočekati Posušje i pokušati da poprave utisak nakon poraza od Sloge u meču prvog kola.

Trebao bi to biti debi za novog trenera Simona Rožmana, pod uslovom da slovenački stručnjak do tada dobije radnu dozvolu, koja još nije završena.

Pred meč s Posušjem Rožman se osvrnuo in a promjene u igračkom kadru, odnosno na mogući odlazak, Dala Varešanovića, te praktično potvrdio da najbolji fudbaler Sarajeva odlazi u turski Rizespor.

"Što se tiče Dala, ide prema završetku, to se dešavalo i prije nas, sve ostale stvari što smo naglasili nisu istina, svi igrači koji su na raspolaganju, rekli smo im da treba nam određeno vrijeme da vidimo šta imamo, možda dvije sedmice, pa da vidimo šta nam treba od pojačanja. Svako pojačanja daje svakom igraču veći motiv i konkurenciju i to je dobro za nas. Ovi igrači imaju kvalitetu da bi dostigli ciljeve. Zamolio sam da nam se da određeno vrijeme da vidim kakav ću utisak dobiti na terenu jedan na jedan. Imamo svoj cilj, klub je maksimalno uz nas, ekipa je kvalitetna, ali ako izgubimo nekog igrača sigurno je da ćemo odreagovati”, rekao je Rožman.

On se potom osvrnuo na svoju ekipu i predstojeći duel sa posušjem, koje je u prošlom kolu poraženo od Široki Brijega, uprkos potpunoj dominaciji.

"Pokušavali smo u ova tri dana da se vratimo na neke osnovne postavke kako su igrači i tim funkcionirali, rekao bih ‘‘back to basics‘‘. Igrači su prepoznali da ne možemo igrati bez faze odbrane i bez međusobne saradnje, dogovorili smo se jako brzo i našli po pitanju šta ja vidim da treba podhitno promijeniti. U ova dva-tri treninga mogu pohvaliti igrače na zalaganju, želimo smiriti situaciju, vratiti ih na ono što su imali i to je neka osnova za bolje stvari. Sve stvari koje igrači rade na treninzima, ja bih htio da ovu energiju prenesemo na utakmicu i onda je to to, te da bi tako zadovoljili naše navijače. Što se tiče, igrači su svjesni da imaju individualnu kvalitetu, ali to na duže staze nije ono što odlučuje nego tim i želimo da ove igrače povežemo još bolje. Već su na dobroj razini, ali želimo to podići na veći nivo da bi postali pravi tim koji ima svoje ambicije. Ja nikada neću ispred igrača staviti neki rezultat da moramo to i to nego na sadržaj, šta moramo da radimo u svakoj trećini terena i onda te rezultat nekada nagradi. Meni je bitno da je fokus na utakmici, čeka nas balansirana ekipa koja je u prvoj utakmici dobila manje nego što je zaslužila. Moramo biti dobri i ozbiljni u svakoj sekundi jer te Posušje može brzo kazniti. To je ukratko šta smo radili i koja su moja očekivanja od tima", rekao je Rožman.

Slovenački stručnjak tek je preuzeo ekipu i svjestan je da ga očekuje puno posla, ali je optimista.

“Svaki dan ti daje nove informacije i nije se puno promijenilo mišljenje o klubu. Vidim ofanzivni potencijal, igračima sam predstavio neke sitnice koje moramo odmah riješiti da bi sadržaj bio još bolji. Nije u tri dana moguće da ih ubijemo sa svim informacijama. Oni su svjesni koliko mogu i siguran sam da imaju želju, treba sve iz treninga prebaciti na utakmicu da onda nakon te utakmice imamo materijala, da kažemo to je bilo dobro, to je osnova i krećemo dalje. Nek se oni ‘‘back to basics‘‘ i idemo dalje. Jako naporan ritam iza mene, puno informacija pokupiti, a još uvijek radimo o stvaranju tima oko nas koji mora biti složan jer na kraju, ekipa je toliko dobra koliko je dobra najslabija karika. Želimo najslabiju kariku imati na jako visokom nivou", zaključio je Rožman.