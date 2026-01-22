logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ebuka Izundu MVP 23. kola Evrolige: Zvezdin heroj zasluženo ponio veliko priznanje

Ebuka Izundu MVP 23. kola Evrolige: Zvezdin heroj zasluženo ponio veliko priznanje

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu proglašen je za najkorisnijeg igrača 23. kola Evrolige.

Ebuka Izundu MVP kola Evrolige Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je vezala dvije velike pobjede u Evroligi, najprije protiv Milana, a onda i protiv Monaka. Posebno u drugom meču centar crveno-bijelih Ebuka Izundu je imao veliki doprinos, pa je proglašen za najkorisnijeg igrača 23. kola elitnog takmičenja.

Izundu je ubacio 22 poena, uz to je uhvatio i 12 lopti i dodao jednu asistenciju, pa je njegov indeks korisnosti na kraju iznosio 36. Izundu je fenomenalno šutirao, čak 82 posto iz igre odnosno 9-11, dok je sa linije penala bio nepogrešiv (4-4). Imao je centar crveno-bijelih i jednu blokadu, ali i pet iznuđenih faulova, a sve to uradio je za 22 minuta na terenu i tako postavio lični rekord. Izundu u prosjeku bijleži 7,7 poen i 3,7 skokova. 

Izundu je treći igrač iz Crvene zvezde koji je postao MVP Evrolige u novoj sezoni. Prije njega su to bili Džordan Nvora u četvrtoj, odnosno Čima Moneke u sedmoj rundi..

Pored Izundua u 23. kolu su blistali i neki drugi igrači. Kameron Tejlor je bio važan igrač u novoj pobjedi Valensije, koja je ovog puta bila bolja od Pariza (98:84). Tejlor je meč završio sa 28 poena, za dva poena je šutirao 6/8, dok je pogodio i dvije trojke iz pet pokušaja, ali statistici su mu doprinijeli poeni sa linije penala - bio je nepogrešiv svih 10 puta. Uz to, imao je i šest skokova i po jednu asistenciju i blokadu.

Saša Vezenkov je još jednom bio važan igrač za Olimpijakos koji je pobijedio Makabi 100:93. Meč je završio sa 28 poena, šest skokova i jednom asistencijom. A i Mekinli Rajt iz Dubaija i Karsen Edvards iz Virtusa imali su indeks korisnosti 30 u 23. kolu Evrolige. Rajt je postigao 29 poena, a Edvards je postigao 35.

Istakao se i još jedan igrač Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer, koji je podijelio 11 asistencija, što je najviše u ovom kolu Evrolige. U ovoj kategoriji je Silvan Francisko i dalje prvi, pošto razigrava ekipu sa po 6,8 asistencija po meču.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Ebuka Izundu Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC