Nikola Vučević otišao iz Čikago Bulsa: Kraj poslije pola decenije

Nikola Vučević otišao iz Čikago Bulsa: Kraj poslije pola decenije

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Nikola Vučević napustio Čikago Bulse poslije pola decenije.

Nikola Vučević prešao iz Čikaga u Boston Izvor: EPA/ERIK S. LESSER

Centar Čikago Bulsa Nikola Vučević (35 godina, 206 cm) prešao je u Boston. NBA insajder Šams Čaranija objavio je da će uz Crnogorca u Seltikse otići i "pik" druge runde NBA drafta, dok će u drugom smjeru otići Anferni Sajmons (26), bek koji je sedam godina igrao za Portland, a prešao je u Boston uoči ove sezone. Takođe, Čikago će dobiti "pik" druge runde NBA drafta.

Vučević je prešao u Čikago iz Orlanda pre pet godina i u obe ekipe bio je jedan od glavnih igrača ekipe. U dresu Bulsa ove sezone prosječno je postizao 16,9 poena po meču, uz devet skokova i 3,9 asistencija.

Bulsi su se u nekoliko sati rastali i sa hrvatskim košarkašem Darijom Šarićem i drastično rekonstruisali tim, jer su doveli najprije talentovanog beka Detroita Džejdena Ajvija (23), a odmah poslije njega i Sajmonsa, koji ove sezone prosječno postiže po 14,2 poena, uz 39,5 odsto pogođenih šuteva za tri.

Boston je trenutno treći na tabeli Istočne konferencije, sa skorom 31-18, a Čikago devet, sa učinkom 24-26.

Nikola Vučević NBA liga

