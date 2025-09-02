logo
Održan žrijeb šesnaestine finala Kupa RS: Borac gostuje u Kozincima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjaluci obavljen žrijeb šesnaestine finala Кupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

FK Borac osvajač Kupa RS 2024/25 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Banjalučki Borac, branilac trofeja Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić", na startu nove sezone u najmasovnijem takmičenju odmjeriće snage sa Bratstvom iz Kozinaca, članom Regionalne lige, grupa "Zapad" (treći rang RS).

Banjalučani su prošle sezone pobjedom protiv Leotara 2:1 stigli do sedmog pehara u najstarijem takmičenju Republike Srpske, koliko ima i bijeljinski Radnik, a sada će u odbranu trofeja krenuti gostovanjem kod trećeligaša.

Klubovi su kao i ranijih sezona zbog smanjenja troškova podijeljeni u dvije grupe – istočnu i zapadnu, a po Propozicijama za takmičenje domaćini su ekipe iz nižih rangova. U slučaju da se sastaju dva tima iz istog ranga, domaćin je onaj koji je trenutno po tabeli lošije plasiran.

Ovo su parovi Kupa RS "Dr Milan Jelić" za sezonu 2025/26:

Grupa istok:
BILEĆA: Hercegovac – Sutjeska (Foča)
VIŠEGRAD: Drina HE – Zvijezda-09 (Etno selo Stanišići)
SREBRENICA: Guber – Vlasenica
LOPARE: Majevica – Velež (Nevesinje)
BRANJEVO: Branjevo – Leotar (Trebinje)
ŠAMAC: Borac – Famos (Istočna Ilidža)
PALE: Romanija – Slavija (Istočno Sarajevo)
ZVORNIК: Drina – Radnik (Bijeljina).

Grupa zapad:
BROD: Polet 1926 – Laktaši
TESLIĆ: Proleter – Sloboda (Novi Grad)
HAMBARINE: OFК Brdo – Кozara (Gradiška)
КNEŽICA: Кnežepoljac – Rudar Prijedor
MRКONJIĆ GRAD: Sloboda – Sloga (Doboj)
КOZINCI: Bratstvo – Borac (Banjaluka)
ALEКSANDROVAC: Potkozarje – BSК (Banjaluka)
BANJALUКA: Željezničar – Ljubić (Prnjavor).

Utakmice su na programu u srijedu, 10. septembra od 16.30 časova. Dueli u Branjevu i Loparama igraće se 17. septembra jer će prvoligaši Velež i Leotar u Nevesinju odigrati odgođeni prvenstveni meč prvog kola. Takođe, 17. septembra igraće se i susret u Zvorniku.

U slučaju da poslije 90 minuta ne bude poznat pobjednik, automatski će se izvoditi jedanaesterci.

Tagovi

Kup RS FK Borac

