logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpski atletičar odustao od Svjetskog prvenstva: Morao da se povuče dan pred takmičenje

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski tim na Svjetskom prvenstvu u dvorani sada broji osmoro atletičara, jer se Armin Sinančević povukao sa takmičenja.

Armin Sinančević ne ide na Svjetsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Trebalo je da na Svetskom prvenstvu u dvorani u poljskom Torunju nastupi devetoro srpskih atletičara, ali to neće biti slučaj. Bacač kugle Armin Sinančević morao je da odustane od takmičenja zbog prehlade i to nakon što je vodio veliku borbu sa povredom leđa koja ga je u prethodnom periodu sprečavala da trenira punim intenzitetom.

Sinančević je silno želii da se takmiči na Svetskom prvenstvu, pa je najavljivao da će nastupiti uprkos povredi koja ga dugo muči, ali na kraju neće biti u stanju to da uradi. Morao je da se povuče sa takmičenja koje u petak počinje u Poljskoj, pa sada Srbija ima jednu nadu manje da na Svjetskom prvenstvu u dvorani može da se domogne odličja.

Atletičar iz Prijepolja aktuelni je rekorder Srbije u disciplini bacanje kugle i u dvoranskim uslovima i na otvorenom. Sinančević je u hali bacio kuglu 21,25 metara, dok je na otvorenom bio značajno bolji i bacio je 21,88 metara. Oba rekorda postavio je 2021. godine, kada je bio šampion Balkana i na otvorenom i u dvorani. Godinu dana kasnije osvojio je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama, a među najvećim uspjesima su mu srebro sa Evropskog prvenstva u Minhenu 2022. godine i bronza u Dijamantskoj ligi 2021. godine.

Svjetsko prvenstvo održaće se od 20. do 22. marta, a kako sada stvari stoje Srbija će imati osmoro predstavnika na ovom takmičenju. Prvog dana će se takmiči Aleksa Kijanović i Strahinja Jovančević u disciplini 60 metara, Angelina Topić u skoku uvis, Boško Kijanović na 400 metara i Aldin Ćatović na 1.500 metara. Drugog dana gledaćemo Bojana Novakovića u trci na 60 metara sa preponama i Ivanu Španović u troskoku, a posljednjeg dana takmičenja Milicu Gardašević u skoku udalj.

Tagovi

Atletika Armin Sinančević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC