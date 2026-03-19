Srpski atletičar odustao od Svjetskog prvenstva: Morao da se povuče dan pred takmičenje

Srpski tim na Svjetskom prvenstvu u dvorani sada broji osmoro atletičara, jer se Armin Sinančević povukao sa takmičenja.

Trebalo je da na Svetskom prvenstvu u dvorani u poljskom Torunju nastupi devetoro srpskih atletičara, ali to neće biti slučaj. Bacač kugle Armin Sinančević morao je da odustane od takmičenja zbog prehlade i to nakon što je vodio veliku borbu sa povredom leđa koja ga je u prethodnom periodu sprečavala da trenira punim intenzitetom.

Sinančević je silno želii da se takmiči na Svetskom prvenstvu, pa je najavljivao da će nastupiti uprkos povredi koja ga dugo muči, ali na kraju neće biti u stanju to da uradi. Morao je da se povuče sa takmičenja koje u petak počinje u Poljskoj, pa sada Srbija ima jednu nadu manje da na Svjetskom prvenstvu u dvorani može da se domogne odličja.

Atletičar iz Prijepolja aktuelni je rekorder Srbije u disciplini bacanje kugle i u dvoranskim uslovima i na otvorenom. Sinančević je u hali bacio kuglu 21,25 metara, dok je na otvorenom bio značajno bolji i bacio je 21,88 metara. Oba rekorda postavio je 2021. godine, kada je bio šampion Balkana i na otvorenom i u dvorani. Godinu dana kasnije osvojio je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama, a među najvećim uspjesima su mu srebro sa Evropskog prvenstva u Minhenu 2022. godine i bronza u Dijamantskoj ligi 2021. godine.

Svjetsko prvenstvo održaće se od 20. do 22. marta, a kako sada stvari stoje Srbija će imati osmoro predstavnika na ovom takmičenju. Prvog dana će se takmiči Aleksa Kijanović i Strahinja Jovančević u disciplini 60 metara, Angelina Topić u skoku uvis, Boško Kijanović na 400 metara i Aldin Ćatović na 1.500 metara. Drugog dana gledaćemo Bojana Novakovića u trci na 60 metara sa preponama i Ivanu Španović u troskoku, a posljednjeg dana takmičenja Milicu Gardašević u skoku udalj.

