"Novače, da li mogu da ti postavim 3 pitanja?": Đoković otkrio kojim sportom ne bi mogao da se bavi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Novaku Đokoviću su na stazi gdje se održava trka Formule 1 u Kataru postavljali pitanja, a tako je odgovorio i na tri interesnatna.

Novak Đoković o Formuli 1 Izvor: Printscreen/X/frani2312

Novak Đoković otišao je u Katar i tamo će biti na trci Formule 1, a prije svega toga privukao je veliku pažnju. Tjerao je sve da rade vježbe na stazi, pa je posle toga odgovarao i na pitanja pojedinaca koji su mu prilazili i pitali ga neke stvari koje nemaju direktne veze sa tenisom.

Tako mu je jedan čovjek prišao i zamolio ga da mu odgovori na tri kratka pitanja. Srpski as je to prihvatio sa osmijehom, a onda je pričao o Formuli 1 i otkrio da nikada ne bi mogao da vozi taj bolid i da se trka.

Za koga navijaš u šampionatu Formule 1?

"Za Landa Norisa, to je moj čovjek"

Da li misliš da bi mogao da voziš bolid Formule 1?

"Ne, moram da budem iskren. Nikada nisam vozio, volio bih da uđem i da probam. Ali, nisam trkač, bavim se drugim sportom. Pratim Formulu 1, trke, volim ovaj sport i imam veliko divljenje prema ovim momcima. Moraću vjerovatno da ojačam vrat da bih mogao da se trkam u F1 jednog dana."

Ako bi imao šansu da kažeš jednu poruku svim ljudima na svijetu i da znaš da će je čuti, šta bi im rekao?

"Ne postoji lift do uspjeha, moraš da ideš stepenicama", zaključio je Đoković sa osmijehom.

Tagovi

Formula 1 Tenis Novak Đoković

