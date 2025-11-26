"Tako nešto sam osjetio samo protiv Novaka": Bagdatis objasnio zašto Federer i Nadal nisu najveći

Markos Bagdatis dao je svoj sud o tome ko je najbolji teniser svih vremena. Za njega je onaj koga nikad nije uspio da pobijedi - Novak Đoković.

Bez obzira na to što su svi argumenti na strani Novaka Đokovića, često čujemo da postoje i teniseri koji za Rafaela Nadala ili Rodžera Federera kažu da su najbolji svih vremena. I to je u redu, u pitanju je njihov lični osjećaj na osnovu mečeva koji su odigrali, što naravno treba poštovati.

Zato se sada javio i Markos Bagdatis, nekada sjajni teniser sa Kipra, koji je igrao protiv sve trojice u "piku" svoje karijere i svakako je njegov sud više nego relevantan.

Prema njegovim riječima, najbolji protiv kog je igrao je Novak Đoković, koga nije uspio da pobijedi za razliku od Federera i Nadala:

"Izabrao bih Novaka Đokovića, samo zato što ga nikada nisam pobijedio, ali vrlo je teško izabrati", naglasio je Bagdatis za "Tenis 365" i potom dodao da su u njegovo vrijeme bili sjajni i Ferer, Conga, Del Potro, Čilić, Vavrinka i Bedrih, što očigledno ne misli za ovu eru tenisa.

"Mislim da su, kad god sam igrao protiv Novaka, mečevi bili prilično tijesni. To je moje sjećanje; možda griješim, ali tako pamtim. Jednom sam dobio baš ozbiljnu lekciju od njega, i to je bilo u Indijan Velsu. Bilo je 6:1, 6:2", rekao je Kipranin, doduše pogriješio je rezultat - bilo je 6:3 u drugom setu i to je bio njihov posljednji od osam susreta koliko su igrali.

"To nikad nisam osjetio protiv drugih"

Koliko je Novak Đoković u tom trenutku bio moćan na terenu, a radi se o 2015. godini koja je možda i najbolja u njegovoj karijeri, govori i činjenica da Markos Bagdatis nikada prije ili kasnije nije osjetio takvu nemoć.

"Otišao sam sa terena i osjećao da mi je čovjek održao lekciju, a to nikada nisam osjetio protiv drugog igrača. Nikada to nisam osjetio protiv Rodžera ili Rafe. Čak i kada sam bio mlađi i igrao protiv Rodžera, uvijek sam imao osjećaj: ‘sljedeći put mogu da ga pobijedim’. Uvijek sam to osjećao. Ali sa Novakom... Nisam imao taj osjećaj, pogotovo poslije tog meča", rekao je Bagdatis.

Inače, Bagdatis je po jednom u karijeri pobedio Federera i Nadala.

