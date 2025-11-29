"Neću o tome da diskutujem": Đoković odbio da kaže ovo zbog Federera i Nadala

Novak Đoković ne prihvata titulu "GOAT" iz poštovanja prema najvećim rivalima.

Novak Đoković osvojio je 24 grend slem titule i pokušaće da obori apsolutni rekord na predstojećem Australijan Openu. Njegovi najveći rivali Rafael Nadal i Rodžer Federer su se penzionisali sa 22, odnosno 20 najvećih titula, a sada već davne 2011. godine imali su devet, odnosno 16 grend slemova, dok je Đoković imao samo jedan. Iako je uspio da ih nadmaši, nikada nije sebe nazvao najboljim svih vremena.

Kada ih je konačno stigao i prestigao 2023. godine na Rolan Garosu nije želio da prihvati zvanje GOAT "bijelog sporta".

"Istina je da sam se uvijek poredio sa ovim momcima, jer su njih dvojica dva najveća rivala koje sam ikada imao u karijeri. Mnogo puta sam rekao da su me oni zapravo definisali kao igrača, i sav uspjeh koji sam postigao, doprinijeli su mu, na neki način, zbog rivalstava i mečeva koje smo imali. Bezbroj sati razmišljanja i analiziranja i šta je potrebno da bi se pobijedilo protiv njih na najvećoj sceni. Mene i moj tim, upravo su ta dva momka dosta okupirala moje misli posljednjih 15 godina. U profesionalnom smislu", rekao je tada Đoković.

Era "velike četvorke" će biti gotova kada se penzioniše posljednji član. "Za mene je nevjerovatno da sam jedan ispred njih obojice na grend slem turnirima, ali istovremeno, svako piše svoju istoriju. I dalje mislim da svako ima jedinstveno putovanje koje treba da prihvati i drži se. Imajući nas trojicu, sa Endijem naravno, takođe, koje ne smijemo zaboraviti, u posljednjih 20 godina, nekako smo dostigli zlatnu eru muškog tenisa, kako ljudi vole da ga zovu. Veoma sam zahvalan što sam dio ove grupe momaka", rekao je Đoković.

Odbio da kaže da je najbolji svih vremena

Đoković je skromnost pokazao nedavno tokom gostovanja kod nekada velikog kritičara Pirsa Morgana. On je odbio da kaže da li je najbolji igrač u istoriji iz poštovanja prema Federeru i Nadalu.

"Ne želim da kažem da sam najveći, jer osjećam, već sam to rekao, da je to nepoštovanje prema svim velikim šampionima u različitim epohama našeg sporta koji su se igrali na potpuno drugačiji način nego što se igra danas. Dakle, osjećam da je svaki veliki šampion svoje generacije ostavio ogroman trag, naslijeđe i otvorio put da možemo da igramo ovaj sport na tako velikoj sceni širom svijeta", rekao je Đoković i dodao:

"Takve diskusije o tome ko je najveći prepuštam nekom drugom. Ja naravno, imam ogromnu vjeru i samopouzdanje i vjerovanje u sebe i u sve što jesam i ko sam i šta sam sposoban da uradim", zaključio je Novak na temu GOAT trke.