Novak Đoković se pojavio na stazi Formule 1 i svima naredio vježbanje

Novak Đoković pojavio se u Kataru na trci Formule 1, a tamo je u jednom momentu natjerao sve da rade i vježbe na stazi. Neki to nisu mogli da izdrže...

Novak Đoković uživa na odmoru, ostavio je reket malo po strani i želi da se opusti. Pojavio se u Kataru pred trku Formule 1 i tamo je napravio šou. Zbog njega su i ljepotice na stazi morale da rade određene vježbe.

Novak se postavio kao profesor, stao ispred svih i pokazao im određene vježbe istezanja. Među "učenicima" bilo je dosta njih, neki i od vozača Formule 1, a neki nisu uspjeli da ga isprate i da urade postavljene zadatke.

"Novače, hvala ti za lekciju, ali nisam mogao da ispratim zagrijavanje. Previše sam ukočen", napisao je argentinski vozač Franko Kolapinto na društvenim mrežama uz snimak vježbi.

"Novače, hvala ti za lekciju, ali nisam mogao da ispratim zagrijavanje. Previše sam ukočen", napisao je argentinski vozač Franko Kolapinto na društvenim mrežama uz snimak vježbi.

Thanks Novak for the lessons, I couldn't even follow the warm up, I'm so stiffpic.twitter.com/Y3cXgktXFT — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312)November 27, 2025

"Zagrijavanje sa Noletom i Karmen"

Snimci iz Katara počeli su da se šire na društvenim mrežama. Novak je u Katar došao kao ambasador i uz dio obaveza koje ima prema novom sponzoru. Pojavio se i snimak na kom je sa Karmen Hordom, djevojkom iz Španije koja je test vozač u Formuli 1.

"Zagrijavanje za trke i vikend sa Novakom i Karmen. Svi smo spremni za brzinu i energiju", poručili su na društvenim mrežama.

