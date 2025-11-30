logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đokoviću, da je tvoj posao hrana, koja bi bila? Novak odmah rekao - "sarma"

Đokoviću, da je tvoj posao hrana, koja bi bila? Novak odmah rekao - "sarma"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je na trci Formule 1 imao priliku da odgovara na razna pitanja.

novak djokovic rekao da bi zelio da bude sarma Izvor: Instagram/maxoklymenko/Printscreen

Novak Đoković se oporavlja od teniske sezone i povrede, pa je tokom ovog period iskoristio priliku da malo vremena provede u Kataru i ujedno pogleda Formulu 1. Kao jedan od najboljih sportista svih vremena Srbin izaziva mnogo pažnje, a bio je na meti i raznih influensera, te je tako imao priliku da odgovara na razna pitanja.

Đoković je najprije na stazi pokazivao vježbe i improvizovao čas joge, ali je nakon performansa privukao pažnju mnogih koji su htjeli samo da ga "nešto kratko pitanju". Maks Klimenko, jedan od popularnijih influensera, kojeg prati 1,7 miliona ljudi prišao je Novaku i zamolio ga za kratko pitanje.

Nakon što se predstavio upitao je Novaka, kako i sam kaže "omiljeno pitanje". "Da je tvoj posao hrana, koja bi to hrana bila", upitao je influenser, pa je morao i da podijeli sa Novakom da to baš i nije najomiljenije pitanje njegovih sagovornika.

Nakon kratkog razmišljanja i konstatacije da je pitanje zanimljivo Novak je ponosno rekao: "Sarma".

Bonus video: 

Pogledajte

00:58
Novak Đoković sa porodicom
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis sarma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC