Đokoviću, da je tvoj posao hrana, koja bi bila? Novak odmah rekao - "sarma"

Novak Đoković je na trci Formule 1 imao priliku da odgovara na razna pitanja.

Novak Đoković se oporavlja od teniske sezone i povrede, pa je tokom ovog period iskoristio priliku da malo vremena provede u Kataru i ujedno pogleda Formulu 1. Kao jedan od najboljih sportista svih vremena Srbin izaziva mnogo pažnje, a bio je na meti i raznih influensera, te je tako imao priliku da odgovara na razna pitanja.

Đoković je najprije na stazi pokazivao vježbe i improvizovao čas joge, ali je nakon performansa privukao pažnju mnogih koji su htjeli samo da ga "nešto kratko pitanju". Maks Klimenko, jedan od popularnijih influensera, kojeg prati 1,7 miliona ljudi prišao je Novaku i zamolio ga za kratko pitanje.

If your job was a food what food would it be?



That’s a really good one, it would be sarmapic.twitter.com/VW2bZaBYt1 — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312)November 29, 2025

Nakon što se predstavio upitao je Novaka, kako i sam kaže "omiljeno pitanje". "Da je tvoj posao hrana, koja bi to hrana bila", upitao je influenser, pa je morao i da podijeli sa Novakom da to baš i nije najomiljenije pitanje njegovih sagovornika.

Nakon kratkog razmišljanja i konstatacije da je pitanje zanimljivo Novak je ponosno rekao: "Sarma".

