Ko je sve odbio Partizan? Prelazni rok je počeo, a pojačanja još uvijek nema za Đoana Penjaroju

Partizan je završio sezonu bez ijednog trofeja i još uvijek se čekaju prva pojačanja, ali za sada ih nema. Kada će da krenu da stižu?

Izvor: MN PRESS

Šta se dešava u Partizanu i kada će krenuti da stižu pojačanja? To je pitanje na koje navijači (ne)strpljivo čekaju odgovor. Ono što smo vidjeli do sada su samo "zahvalnice" igračima koji su nosili crno-bijeli dres u prethodnoj sezoni, ali ne i dolaske.

Bilo je dosta spekulacija o potencijalnim pojačanjima prethodnih nedjelja, neki su bili "već viđeni", ali je umjesto toga došlo do zaokreta. Kao što su crno-bijeli uručivali "zahvalnice", izgleda da su slične odgovore dobijali i kada su pozivali pojedine igrače da dođu ili da se vrate u tim.

Posljednji među njima je Zek Ledej koji je bio na listi "skoro gotovih", pa je sada bliži Hapoelu iz Tel Aviva. Peti Mils je takođe bio jedan od igrača na spisku, pa je sada bliži Asvelu ili Dubaiju, dok je Timoti Luvavu Kabaro riješio da ode u madridski Real.

Pregovori su se vodili i sa još dvojicom igrača koji su takođe bili blizu Humske. Ošej Briset je odlučio da ne mijenja klub i produžio je ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva. Sa druge strane Judžin Omorui je poslije Baskonije bliži odlasku u redove novog evroligaša Bešiktaša koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević. Takođe, upućen je poziv i Niku Laprovitoli koji je bliži ostanku u Španiji i odlasku u Huventud.

Najveća želja navijača svakako je bio Bogdan Bogdanović, ali je to od početka bilo "na dalekom štapu" da se izrazimo žargonski. Jasno je bilo da srpski reprezentativac želi da ostane u NBA ligi i to se na kraju i dogodilo pošto je potpisao za Hjuston.

Ko bi mogao da dođe?

Igrač koji je u ovom trenutku najrealniji da uskoro dođe je Nikola Tanasković koji je raskrstio sa podgoričkom Budućnosti. Bio je sjajan u dresu Srbije u prethodnom FIBA "prozoru" i svakako je važna stavka što je domaći igrač.

Očekuje se dolazak i Kajla Olmena o kom se priča već neko vrijeme. Još jedan od onih koji je na listi je i centar Kevarijus Hejs koji će napustiti Monako i u pregovorima je sa srpskim timom. Posljednji na tom spisku potencijalnih akvizicija su Tajson Etijen i Alesandro Pajola.

Jul je počeo, evroligaški timovi polako prave tim za predstojeću sezonu i čeka se da se i Partizan aktivira. Pojačanja se čekaju...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!