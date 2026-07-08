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Zek Ledej se ne vraća u Partizan: Izabrao je drugi klub u Evroligi

Zek Ledej se ne vraća u Partizan: Izabrao je drugi klub u Evroligi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kako stvari stoje Zek Ledej se neće vratiti u Partizan već odlazi u Hapoel Tel Aviv prema najnovijim informacijama.

zek ledej ne dolazi u partizan Izvor: MN PRESS

Izgledalo je da je povratak Zeka Ledeja u Partizan veoma blizu. Sve više se pričalo o tome da će ponovo da obuče crno-bijeli dres, ali do toga neće doći. Bar tako govore najnovije informacije koje kažu da će karijeru da nastavi u Izraelu.

"Ledej je u odmaklim pregovorima sa Hapoel Tel Avivom. Veoma je blizu da pojača poziciju krilnog centra i da igra zajedno sa Išmailom Vejnrajtom", navodi se u tekstu "BasketNews-a".

Dakle, izgleda da ipak od novog mandata u Partizanu neće biti ništa i da je u posljednji čas napravio zaokret i riješio da ode u drugi evroligaški klub.

Ledej je prošle sezone u Evorligi imao prosjek od 13,1 poen, 4,2 skoka i 0,9 asistencija po meču i bio je jedan od najboljih igrača Armanija. Ali, poslije dolaska Aleka Pitersa u Milano se sve promijenilo.

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01:42
Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

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Zek Ledej KK Partizan

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