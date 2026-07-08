Zvanično je pokrenut proces franšiznog poslovanja u Evroligi, dok NBA Evropa nastavlja sa svojim planovima.

Izvor: MN PRESS

Evroliga i NBA Evropa uporedo rade na novim projektima i još ove sezone gledaćemo evropsku košarku na kakvu smo navikli. Elitno evropsko takmičenje zvanično je pokrenulo proces franšiznog poslovanja i očekuje se da od sezone 2027/28 prošire ligu na 24 tima.

Prema riječima izvršnog direktora, planirano je da se podijeli osam dugoročnih franšiza, dok će dva mjesta ostati rezervisana za kvalifikante za Evrokup, čime će se zadržati fleksibilnost u izdavanju vajld-karata.

Ono što je od ranije poznato, trenutnih 13 akcionarskih licenci biće konvertovano u dugoročne franšize bez dodatnih troškova, što je priznanje njihovu dugogodišnju posvećenosti ligi.

Prijave počinju ovog mjeseca, a očekuje se da će prve franšize budu dodijeljene od septembra pa nadalje. Trebalo bi da Crvena zvezda i Partizan budu među prvima koji će osim dosadašnjih akcionara preći na novi sistem poslovanja.

Izvor: YouTube/SPORT/Screenshot

"Naš strateški plan nastavlja da se uspješno sprovodi i izuzetno smo zadovoljni napretkom koji ostvarujemo", rekao je izvršni direktor Ćus Bueno i dodao: "Evropska košarka doživljava izvanredan trenutak. Interesovanje investitora nastavlja da raste svake nedjelje i to potvrđuje ogromnu priliku koju imamo da ubrzamo rast našeg sporta i našeg takmičenja."

Bueno je dodao da liga očekuje da će se vrijednost franšiznih investicija udvostručiti u roku od tri do četiri godine, opisujući Evroligu kao "premijum takmičenje" koje nudi atraktivnu i održivu investicionu priliku.

Vidi opis Počela potpuna reformacija evropske košarke: Zvezda i Partizan čekaju "mig" Evrolige, NBA Evropa svojim putem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Šta je sa NBA Evropom?

Iako se spominjala potencijalna saradnja NBA Evrope i Evrolige, za sada nije jasno kako bi do toga moglo da dođe. NBA i FIBA nastavljaju da rade na velikom projektu i formiranju novog takmičenja od sezone 2027/28, a iako je mnogo toga u magli, neke stvari su već poznate.

Na poziv FIBA, NBA je ove srijede razgovarala sa svim klubovima koji učestvuju u Ligi šampiona u sezoni 2026/27. Izvršni direktor Patrik Komninos obavijestio je timove da će se finalisti trećeg po jačini evropskog takmičenja plasirati u prvu sezonu nove lige.

Kako nisu uspjeli da privole neke od evroligaša da pređu u njihov tabor, očekuje se da bude od odstupanja od prvobitnog plana. Među potencijalnim gradovima domaćinima su Milano, Rim, London, Mančester, Pariz, Berlin. Odustalo od tržišta Turske i Grčke, dok Beograd nije ni bio u planu.

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(MONDO)