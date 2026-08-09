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Djevojčice, vi ste ponos Srbije: Košarkašice ostale bez medalje, ali cijela zemlja ih zavoljela

Djevojčice, vi ste ponos Srbije: Košarkašice ostale bez medalje, ali cijela zemlja ih zavoljela

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina nije osvojila medalju na Eurobasketu, ali su ove djevojčice postale miljenice nacije.

Košarkašice Srbije do 18 godina bez medalje na Evropskom prvenstvu Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Chanel

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina nije na kraju stigla do medalje na Eurobasketu pošto je u meču za treće mjesto izgubila od Finske 75:52 (28:26). Nažalost, mlade srpske košarkašice su ostale bez snage u završnici turnira na kome su pokazale zaista mnogo i u Stokholmu su postale miljenice nacije.

Finkinje su bolje otvorile utakmicu i serijom 7:0 odmah preuzele kontrolu, dok je njihova prednost tokom prve dionice iznosila i 11 poena. Bila je to posljedica bolnog poraza Srbije od Španije, tokom kog su se srpske košarkašice energetski istrošile, ali su ipak napravile seriju 19:0 i tako stigle do preokreta. Nakon što su kadetkinje Srbije napravile prednost od osam poena prednosti, ali su Finkinje imale odgovor.

Serijom od 19:5 Finkinje su završile treću četvrtinu i u posljednjih deset minuta ušle sa 13 poena prednosti. Srbija nije uspjela da pronađe odgovor, dok su Finkinje u četvrtoj dionici dodatno pojačale ritam i na kraju ubjedljivo slavile.

Najefikasnije u reprezentaciji Srbije bile su Milica Mazić i Ana Mutavdžić sa po 11 poena, dok je Katarina Ristić dodala sedam. Finsku je do bronze predvodila Ana Gardzijela sa 28 poena i 12 skokova, Džesi Nenonen postigla je 14, a Emili Melnikova deset poena.

U finalu Evropskog prvenstva od 20.30 časova sastaju se Španija i Francuska.

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Tagovi

košarka košarkašice Srbija

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