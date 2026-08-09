Djevojčice, vi ste ponos Srbije: Košarkašice ostale bez medalje, ali cijela zemlja ih zavoljela

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina nije osvojila medalju na Eurobasketu, ali su ove djevojčice postale miljenice nacije.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina nije na kraju stigla do medalje na Eurobasketu pošto je u meču za treće mjesto izgubila od Finske 75:52 (28:26). Nažalost, mlade srpske košarkašice su ostale bez snage u završnici turnira na kome su pokazale zaista mnogo i u Stokholmu su postale miljenice nacije.
Finkinje su bolje otvorile utakmicu i serijom 7:0 odmah preuzele kontrolu, dok je njihova prednost tokom prve dionice iznosila i 11 poena. Bila je to posljedica bolnog poraza Srbije od Španije, tokom kog su se srpske košarkašice energetski istrošile, ali su ipak napravile seriju 19:0 i tako stigle do preokreta. Nakon što su kadetkinje Srbije napravile prednost od osam poena prednosti, ali su Finkinje imale odgovor.
Serijom od 19:5 Finkinje su završile treću četvrtinu i u posljednjih deset minuta ušle sa 13 poena prednosti. Srbija nije uspjela da pronađe odgovor, dok su Finkinje u četvrtoj dionici dodatno pojačale ritam i na kraju ubjedljivo slavile.
Najefikasnije u reprezentaciji Srbije bile su Milica Mazić i Ana Mutavdžić sa po 11 poena, dok je Katarina Ristić dodala sedam. Finsku je do bronze predvodila Ana Gardzijela sa 28 poena i 12 skokova, Džesi Nenonen postigla je 14, a Emili Melnikova deset poena.
U finalu Evropskog prvenstva od 20.30 časova sastaju se Španija i Francuska.
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