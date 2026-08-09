Preminuo je Don Nelson: Jedan od najvećih koje je košarka ikada imala

Preminuo je legendarni košarkaški trener Don Nelson u 87. godini, ostavljajući neizbrisiv trag u svijetu košarke kao igrač i trener.

Izvor: Jed Jacobsohn / Getty images / Profimedia

Legendarni košarkaški trener Don Nelson preminuo je u 87. godini, objavila je njegova porodica. Bez ikakve sumnje radi se o jednom od najvećih umova koje je košarka imala, tako da je dubok trag ostavio kao igrač i kao trener - i njegov doprinos igri pod obručima je neprocjenjiv.

"U nedjelju ujutru, naš voljeni suprug, otac, deda i pradeda Don Nelson mirno je otišao Bogu, okružen svojom porodicom koja ga je voljela. Tokom njegove posljednje nedjelje, prijatelji i porodica okružili su ga ljubavlju, dijeleći blagoslov njegovog prijateljstva i prisjećajući se dragocjenih uspomena", stoji u saopštenju porodice koje je prosleđeno medijima, a koje je večeras objavljeno na društvenim mrežama.

Ko je Don Nelson?

Odakle početi priču o Donu Nelsonu? Rođen je 1940. godine u Mičigenu i studirao je na Ajovi odakle je 1962. godine izašao na NBA draft. Igrao je za Čikago, Lejkerse i Boston i čak pet puta je kao igrač osvajao šampionski prsten - sve sa Seltiksima koji su dominirali tih godina i povukli su njegov dres pod svodove hale. Nakon toga je otpočeo trenersku karijeru koja je trajala od 1976. do 2010. godine, poslije čega se povukao. U penziju je otišao kao rekorder po broju pobjeda (1.335 pobeda u NBA kao trener), što je kasnije oborio Greg Popović. U tom periodu je takođe tri puta biran za trenera godine.

Inače, ima skoro 2.500 utakmica kao trener u NBA ligi, a vodio je Milvoki, Golden Stejt, Njujork Nikse, Dalas Maverikse, pa opet Golden Stejt u kome je završio karijeru. Interesantno je da kao trener nikada nije osvojio šampionski prsten, ali jeste osvojio titulu sa reprezentacijom SAD na Svjetskom prvenstvu 1994. godine.

Takođe, bio je veliki inovator, a obožavao je "internacionalne" košarkaše, prije svih Dirka Novickog koji je igrao kod njega u Dalasu.

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