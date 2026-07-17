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Ife Lundberg otpisan u Partizanu, a sad diktira uslove: Odbio ogroman novac, traži još

Ife Lundberg otpisan u Partizanu, a sad diktira uslove: Odbio ogroman novac, traži još

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Danac Ife Lundberg je i dalje u pregovorima sa Makabijem oko novog ugovora.

Ife Lundberg nije dogovorio novi ugovor sa Makabijem Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danski plejmejker Ife Lundberg i dalje nije dogovorio uslove sa Makabijem iz Tel Aviva. Uspio je da povrati staru formu nakon odlaska iz Partizana i ubijedi Izraelce da im je potreban i naredne sezone, ali pregovori su zapali u ćorsokak.

Lundberg na stolu ima ponudu vrijednu dva miliona evra po sezoni, ali to ne zadovoljava njegove apetite. Kako piše izraelski "Sport5", iskusni as želi višegodišnji ugovor i traži između 10 i 11 miliona evra. Ima još zainteresovanih za njegove usluge, što dodatno otežava situaciju.

Ovo nije prvi put da Danac traži povećanje plate i očigledno mu je poraslo samopouzdanje. U Evroligi je odigrao 16 utakmica i prosječno bilježio 11 poena, dva skoka i 3,6 podijeljenih lopti, uz indeks korisnosti 12,4. U domaćem šampionatu ubacivao je 7,8 poena, imao je i 3,7 asistencija i 2,3 skoka po meču.

Ono što može da utiče na ishod pregovora je situacija u Izraelu, ali to je Lundberg znao i prije potpisa prvog ugovora. Ipak, tada je bio primoran da prigrabi prvu šansu koja mu se ukazala, poslije neuspjele epizode u Partizanu.

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Tagovi

Ife Lundberg košarka Makabi Evroliga

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