Makabi nudi milione, Lundbergu malo: Bivši igrač Partizana traži mnogo više

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg želi da ostane u Makabiju, ali za nešto veću sumu novca nego što je klub ponudio

Makabi nudi Lundbergu 1,2 miliona po sezoni on želi više

Bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg postao je važan igrač Makabija iz Tel Aviva, ali u slučaju da klub iz Izraela ne pristane na prohtjeve Danca, vrlo moguće je da do saradnje naredne sezone neće doći. Sad je na potezu "ponos Izraela".

Po napuštanju Partizana, Lundberg je mirnu luku pronašao u Makabiju iz Tel Aviva. Pokazao je znatno bolje partije nego lane u crno-bijelom dresu. pa bi Makabi svim silama želio da zadrži Danca. Zbog toga je tim iz Izraela ponudio 1,2 miliona bivšem igraču Partizana, ali to nije cijena na koju bi pristao.

Kako navodi izraelski "Sport5", menadžer Lundberga traži nešto veću sumu, odnosno 1,6 miliona dolara godišnje. Finansijski dio je, zapravo, najveća prepreka u postizanju dogovora za narednu godinu. Ono što Lundbergu ne ide u korist, a to je da je dobar dio drugog dijela sezone propustio zbog povrede, o čemu Izraelci, takođe, podrobno razmišljaju.

Lundberg je u Evroligi odigrao svega 16 utakmica, dok je prosječno bilježio 11 poena, dva skoka i 3,6 podijeljenih lopti, pa je imao i indeks korisnosti 12,4. U domaćem šampionatu ubacivao je 7,8 poena, imao je i 3,7 asistencija i 2,3 skoka po meču.

