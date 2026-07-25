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Nekadašnji napadač Borca i Krupe pregovara sa grčkim prvoligašem

Nekadašnji napadač Borca i Krupe pregovara sa grčkim prvoligašem

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Elvir Koljić napušta Rapid iz Bukurešta i karijeru će vrlo izvjesno nastaviti u Grčkoj.

Elvir Koljić ide u Iraklis Izvor: Sebastian Tataru/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Tridesetjednogodišnji napadač Elvir Koljić uveliko pregovara sa grčkim Iraklisom, povratnikom u elitu grčkog fudbala, piše "Arena Sport BiH".

Ukoliko uspješno okonča pregovore potpisaće ugovor i poslije godinu i po dana napustiti rumunski Rapid u koji je došao iz Universitatee Krajova.

Za tim iz Bukurešta odigrao je 46 mečeva i bio strijelac sedam golova.

U Premijer ligi Bosne i Hercegovine je igrao za Krupu i banjalučki Borac, a sakupio je i četiri nastupa za "zmajeve".

U klupskoj karijeri, još je nastupao za slovenački Triglav i poljski Leh iz Poznanja.

(MONDO)

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Tagovi

Elvir Koljić Iraklis

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