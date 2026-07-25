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Ko je lud da ovo odbije? Otišao iz Engleske u Saudijsku Arabiju za ogromnu platu

Ko je lud da ovo odbije? Otišao iz Engleske u Saudijsku Arabiju za ogromnu platu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Krisensio Samervil odlučio je da napusti Englesku i da karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji zbog nevjerovatne plate koju je dobio.

samervil otisao iz engleske u saudijsku arabiju Izvor: Elli Birch/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Krisensio Samervil (24) odigrao je veoma dobru sezonu za Vest Hem i poslije ispadanja kluba iz Premijer lige su se javile mnoge ekipe sa željom da ga dovedu. Odigrao je veoma dobro i za reprezentaciju Holandije, što je privuklo pažnju nekolicine klubove, neki od njih su i iz najjače lige Engleske. Ali, on je odabrao arapski novac.

Umjesto Premijer lige ili neke druge od najjačih liga na svijetu riješio je da ode u Al Hilal. Tamo će da nastavi karijeru i to je za mnoge bilo iznenađenje. Sve dok nije saopšteno i koliko će tamo zarađivati. Kada se sve to uzme u obzir, jasno je zašto je krilni napadač otišao.

"Može da zaradi 17 miliona evra neto po godini, dakle ukupno 68 miliona neto do kraja ugovora 2023. godine. Vest Hem će za obeštećenje dobiti oko 76 miliona evra", naveo je njemački novinar Florian Pletenberg.

Samervil je rođen u Roterdamu 30. oktobra 2001. godine i prošao je mlađe kategorije Fejenorda, potpisao ugovor sa klubom, ali se nije naigrao. Slali su ga na pozajmice u Dordeht i ADO Den Hag, pa je od 2020. godine otišao u Lids. Tamo je ostavi veoma dobar utisak za četiri godine i Vest Hem ga je doveo za oko 30 miliona evra. Ali, sada kada su "čekićari" ispali iz lige, jasno je da slijedi "rasprodaja".

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Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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