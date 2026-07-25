"Dao sam četiri gola, došao kući, žena ni da me pogleda": Luis Suarez otkrio kako mu je Sofija promijenila život

Luis Suarez je jedan od najboljih napadača, ali je ispričao i jednu zanimljivu situaciju iz perioda kada je igrao za Liverpul i kada je dao četiri gola na meču protiv Noriča.

Izvor: Dante Fernandez / AFP / Profimedia

Luis Suarez (39) je jedan od najboljih napadača u novijoj fudbalskoj istoriji. Način na koji je davao golove, kako je nalazio načine da trese mreže je oduvijek bio impresivan. Činjenica je da je imao i neke nesportske poteze i momente koji su ga obilježili, ali da je bio majstor za golove, to niko ne može da mu oduzme.

Tako je ispričao i detaljno jednu priču iz perioda dok je nosio dres Liverpula. Protiv Noriča je dao četiri gola na jednoj utakmici, teško je reći koji je bio ljepši. Svi živi su ga hvalili, od saigrača, protivnika, medija. Sve je bilo idealno dok nije došao kući i tamo ga njegova supruga Sofija Balbi skoro nije ni pogledala.

"Dao sam četiri gola Noriču, došao kući i očekivao sam da će supruga da mi čestita. Nije mi rekla ni riječ. Sutradan mi je prišla, pogledala me i pitala me da li znam zašto mi nije čestitala. Rekla mi je da sam ja i dalje njen muž, otac naše ćerke i isti čovjek kakav sam uvijek bio", počeo je Suarez.

Nije mu bilo potrebno mnogo vremena da shvati šta je to značilo. Jasno mu je bilo da je previše "poletio" i da se to njoj ni malo nije svidjelo.

"Tada sam razumio sve, bila je u pravu. Kada počnu da vas hvale sa svih strana, ulazite u rizik da izgubite dodir sa realnošću. Kada imate nekoga uz sebe ko vas podsjeća ko ste, ko vas drži na zemlji, to je ekstremno bitno. Za cijeli svijet sam bio Luis Suarez, ali sam kući bio ista osoba. Nisam kod kuće strijelac, već otac, suprug, neko ko pomaže i pere sudove. Možeš da daš 600 golova, ali ako bacaš odjeću po kući i ponašaš se aljkavo, dobićeš grdnju i lekciju. I to je u redu, potrebno je neko da te drži na zemlji", ispričao je Suarez.

Luis Suarez četiri gola protiv Noriča Izvor: YouTube/Oguz Kossen

Suarez ima 39 godina i još uvijek nije u penziji, trenutno nosi dres Inter Majamija i tamo igra sa svojim prijateljom Lionelom Mesijem. Karijeru je počeo u urugvajskom Nacionalu, pa je igrao za Groningen i Ajaks prije prelaska u Liverpul 2011. godine. Odatle je otišao u Barsleonu, pa u Atletiko Madrid. Onda se vratio kući u Nacional, pa igrao kratko za Gremio prije nego što ga je pozvao Dejvid Bekam da dođe na Floridu.

Suarez ima troje djece

Luis Suárez posing with his wife, Sofía Balbi, and their three children {Delfina, Benjamín, and Lautaro} in front of a Christmas tree.



2025.pic.twitter.com/yQr8AgucBa — Dullah_theKing (@DullahTheking2)July 24, 2026

Luis Suarez sa svojom suprugom Sofijom Balbi ima troje djece. Ćerku Delfinu (rođenu 2010. godine), kao i dva sina Bendžamina (rođen 2013 godine) i Lautara (rođen 2018. godine).

Vjerovatno je i najzanimljivija priča o njegovoj ćerki Delfini. Dobila je ime po stadionu Liverpula, po čuvenom "Enfildu". Njeno ime se piše Delfina, što je povezano sa originalnim nazivom stadiona "Anfield".

Povukao se, pa se predomislio

Luis Suarez je najbolji napadač u istoriji Urugvaja i odlučio je da se povuče iz reprezentacije. Međutim, pred početak nedavno završenog Svjetskog prvenstva se predomislio i rekao da se nada pozivu legendarnog Marsela Bijelse.

Međutim, to se na kraju nije dogodilo. Bijelsa nije popustio, izostavio je Suareza sa spiska i napad mu je predvodio Darvin Nunjez. Urugvajci su se obrukali na Mundijalu, završili su takmičenje u nokaut fazi i to tako što su jedva kao trećeplasirani prošli dalje u grupi sa Španijom, Zelenortskim ostrvima i Saudijskom Arabijom. Poslije toga je Bijelsa dao ostavku. Da li bi bilo drugačije da je Luis bio tu? To je nešto što nikada nećemo saznati.

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