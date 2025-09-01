Luis Suarez ponovo zgrozio planetu

Urugvajcu Luisu Suarezu pao mrak na oči, pljunuo člana stručnog štaba.

Izvor: TUDN MEX/X/Printscreen

Legendarni Urugvajac Luis Suarez još jednom je pokazao zašto je jedan od najprgavijih fudbalera na svijetu, a ovog puta mu se na putu našao član stručnog štaba protivničkog Sijetla Džin Ramirez. Naime, iskusni napadač je bio bijesan zbog lošeg rezultata Intera iz Majamija, ušao je u svađu sa Razmirezom i u jednom momentu ga pljunuo.

Inter je ubjedljivo poražen od Sijetla sa 3:0 u finalu Liga Kupa, pa je bilo jasno zašto je nekadašnja zvijezda Barselone i Atletiko Madrida bila bijesna. U finišu je došlo do koškanja, a zna se ko je uvijek tu da dolije ulje na vatru. Nisu pomogle Majamiju ni zvijezde poput Lionela Mesija, Đordija Albe, Serhija Busketsa, na kraju su ubjedljivo nadigrani. Golove za pobjednički tim postigli su Osaze de Rosario, Aleks Roldan i Pol Rotrok.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders#IntensaRivalidadpic.twitter.com/7OYc88LWR9 — TUDN MEX (@TUDNMEX)September 1, 2025

Skandalozan potez na Mundijalu 2014.

Karijeru Luisa Suareza je obeležio incident na Mundijalu 2014. kada je za vrat ugrizao Italijana Đorđa Kjelinija. Urugvajac je bio suspendovan na devet mečeva, plus četiri mjeseca van fudbala, ali je poslije toga uspio da napravi zavidnu karijeru. To mu nije bilo jedini put u karijeri da je ujeo nekoga, pošto je na isti način pokušao da "ukroti" srpskog fudbalera Baneta Ivanovića na meču Premijer lige između Liverpula i Čelsija.

