Ovakvu tuču dugo nismo vidjeli u NBA: Niko nije mogao da ih razdvoji, pogledajte haos

Pogledajte kako je sin Skotija Pipena izgubio živce i zaletio se na protivnika koji ga je prethodno udario s leđa.

Izvor: YouTube/Chaz NBA

Tuče na utakmicama NBA lige nisu ni blizu "žestoke" kao što su bile devedesetih, ali ih povremeno viđamo - i povremeno se desi da se otrgnu kontroli. Tako je bilo prethodne večeri u završnici utakmice Majamija i Memfisa, na dva minuta do kraja meča kada je već bilo jasno da će domaćin pobijediti.

Tokom napada Memfisa, Majron Gardner se bespotrebno zaletio i udario s leđa sina Skotija Pipena, koji je poslije toga "poletio" po parketu. Omah se zaletio na drugi dio parketa i gurnuo ga na patos. Pogledajte kako je to izgledalo:

Tuča na meču Majami - Memfis Izvor: YouTube/@ChazNBA

Iako se Majron Gardner branio da je "postavljao blok" i da nije imao namjeru tako jako da udari Skotija Pipena mlađeg, u to nije povjerovao igrač Grizlisa i žestoko se zaletio, tako da su se njih dvojica "rvali" van parketa, kod prvih redova. Incident je potrajao nekoliko minuta, a svi igrači koji su bili u tom trenutku u igri su došli do njih i pokušali da ih razdvoje, u čemu su na kraju jedva uspjeli.

Sudije su poslije pregledanja snimka odlučile da isključe obojicu, dok su ostali igrači preživjeli i prošli bez kazni.

Na kraju, Majami je slavio 136:120, uz uz 28 poena Viginsa i 25 poena Pauela, dok je kod gostiju sa 28 prednjačio Džekson.

