Džared Leto reagovao zbog optužbi za zlostavljanje maljoletnica, objavljen snimak

Oskarovac i frontmen grupe "Thirty Seconds to Mars", Džared Leto, našao se na meti ozbiljnih optužbi, a sada je reagovao na dokumentarac BBC-a

Izvor: Youtube/Printscreen/Biographer

Danas je kao bomba odjeknula vest da je oskarovac i frontmen benda 30 Seconds to Mars navodno zlostavljao maloljetnice.

Čak četiri žene tvrde da ih je glumac sek*sualno napao, uznemiravao ili manipulisao njima dok su bile tinejdžerke, a njihova svjedočenja su okosnica BBC dokumentarca "Džered Leto: Mračna tajna Holivuda".

U filmu je ukupno deset žena govorilo o svojim susretima sa Letom, dok je njih devet prvi put javno odlučilo da ispriča svoja iskustva.

Prema njihovim navodima, sporni događaji odvijali su se u periodu od 2002. do 2016. godine, kada je Leto imao između trideset i četrdeset godina, dok danas ima 54 godine.

Izvor: pritnscreen/youtube/LADbible Entertainment

Leto se oglasio danas kratkim saopštenjem u kojem je istakao da su optužbe neistinite.

"Nikada u životu nisam se*sualno napao nijednu osobu. Ove tvrdnje su apsolutno i kategorički neistinite".

Šta je otkriveno u BBC dokumentarcu?

BBC je 29. jula objavio dokumentarni film "Jared Leto: Hollywood's Darkest Secret", u kojem deset žena iznosi optužbe na račun Džareda Leta, a devet njih prvi put javno govori o svojim iskustvima.

Prema navodima dokumentarca, četiri žene optužuju glumca i muzičara za krivična djela seksualne prirode, tvrdeći da su se sporni događaji dogodili dok su bile maloljetne ili tinejdžerke. U filmu se takođe navodi da je Leto navodno koristio svoj status poznate ličnosti u kontaktima sa mladim djevojkama.

Izvor: printscreen/youtube/Apple Music

BBC navodi da je pregledao poruke, fotografije i drugu dokumentaciju koja, prema njihovim tvrdnjama, potkrepljuje iskaze žena, kao i da su pojedine navode potvrdili prijatelji i članovi njihovih porodica.

U dokumentarcu govore i dve osobe koje su ranije radile sa Letovim bendom Thirty Seconds to Mars. One tvrde da je među članovima ekipe postojala nelagoda zbog njegovih kontakata sa tinejdžerkama i velike razlike u godinama.

Pogledajte ispovest koju je BBC označio kao uznemirujuću:

Džered Leto -BBC Izvor: BBC

Leto je preko svog publiciste odbacio sve optužbe, izjavivši da nikada nije seksualno napao nijednu osobu i da su sve tvrdnje protiv njega "apsolutno i kategorički neistinite".