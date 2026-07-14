Partnerka Sema Nila otkrila da je cijela porodica bila iznenađena iznenadnim pogoršanjem stanja glumca koji je bio u remisiji
Zvijezda filma "Park iz doba Jure" i serije "Peaky Blinders", napustila nas je proteklog vikenda u 76. godini.
Bivša djevojka Potresna ispovijest bivše partnerke Sema Nila o glumčevim posljednjim danima novinarka Laura Tingl, otkrila je da je glumac bio prilično bolestan dvije nedjelje prije svoje smrti.
Ona je u svom podkastu "Eat, Drink, Shoot the Breeze" govorila o Nilovoj smrti i rekla da je to bio ogroman šok za sve.
"Još uvijek sam pomalo u šoku... To je zaista bio veliki šok za sve. Prije otprilike dvije sedmice stanje mu se pogoršalo i bio je prilično bolestan, ali svi smo mislili da se oporavlja, tako da je ovo bio ogroman šok", rekla ja Laura.
"Stanje se naglo pogoršalo": Potresna ispovijest bivše partnerke Sema Nila o glumčevim posljednjim danima
"To je bila strašna infekcija"
Iako zvaničan uzrok smrti još nije objavljen, Tingl vjeruje da je u pitanju bila infekcija koja je iskoristila glumčev oslabljen imunitet.
"Još uvijek nisam sasvim sigurna šta je uzrok smrti, ali bila je to neka strašna, užasna infekcija. Mislim da se radilo o upali pluća, ali ne znam sa sigurnošću", objasnila je.
Tingl i Nil bili su u vezi tri godine prije nego što su raskinuli 2020. godine, ali su ostali bliski prijatelji.
"Nismo zajedno već nekoliko godina, ali smo i dalje bili sjajni prijatelji... Bio je zaista divan čovjek", rekla je.Izvor: EPA/SUSANNA SAEZ/EFE
Borba sa retkim oblikom raka
Nil se posljednjih godina borio sa retkim oblikom raka krvi – angioimunoblastičnim T-ćelijskim limfomom. Prošle godine objavio je da je bolest u remisiji.
Svoju borbu sa bolešću detaljno je opisao u memoarima "Jesam li vam ikada ovo ispričao?", objavljenim u martu prošle godine.