"Stanje se naglo pogoršalo": Potresna ispovijest bivše partnerke Sema Nila o glumčevim posljednjim danima

Partnerka Sema Nila otkrila da je cijela porodica bila iznenađena iznenadnim pogoršanjem stanja glumca koji je bio u remisiji

Izvor: EPA/SUSANNA SAEZ/EFE

Zvijezda filma "Park iz doba Jure" i serije "Peaky Blinders", napustila nas je proteklog vikenda u 76. godini.

Bivša djevojka Potresna ispovijest bivše partnerke Sema Nila o glumčevim posljednjim danima novinarka Laura Tingl, otkrila je da je glumac bio prilično bolestan dvije nedjelje prije svoje smrti.

Ona je u svom podkastu "Eat, Drink, Shoot the Breeze" govorila o Nilovoj smrti i rekla da je to bio ogroman šok za sve.

"Još uvijek sam pomalo u šoku... To je zaista bio veliki šok za sve. Prije otprilike dvije sedmice stanje mu se pogoršalo i bio je prilično bolestan, ali svi smo mislili da se oporavlja, tako da je ovo bio ogroman šok", rekla ja Laura.

"To je bila strašna infekcija"

Iako zvaničan uzrok smrti još nije objavljen, Tingl vjeruje da je u pitanju bila infekcija koja je iskoristila glumčev oslabljen imunitet.

"Još uvijek nisam sasvim sigurna šta je uzrok smrti, ali bila je to neka strašna, užasna infekcija. Mislim da se radilo o upali pluća, ali ne znam sa sigurnošću", objasnila je.

Tingl i Nil bili su u vezi tri godine prije nego što su raskinuli 2020. godine, ali su ostali bliski prijatelji.

"Nismo zajedno već nekoliko godina, ali smo i dalje bili sjajni prijatelji... Bio je zaista divan čovjek", rekla je.

Izvor: EPA/SUSANNA SAEZ/EFE

Borba sa retkim oblikom raka

Nil se posljednjih godina borio sa retkim oblikom raka krvi – angioimunoblastičnim T-ćelijskim limfomom. Prošle godine objavio je da je bolest u remisiji.

Svoju borbu sa bolešću detaljno je opisao u memoarima "Jesam li vam ikada ovo ispričao?", objavljenim u martu prošle godine.