Bali beg uhvaćen na popularnom ljetovalištu, pljuštali komentari kad se skinuo (Foto)

Burak Ozčivit, glumac koji se proslavio ulogom Bali bega, uhvaćen na plaži sa porodicom

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Miljenik žena širom planete, kog je publika u Srbiji trajno zavoljela kao Bali-bega u hit seriji "Sulejman Veličanstveni", glumac Burak Ozčivit, napravio je pometnju iste sekunde kada je zakoračio na plažu u Bodrumu.

Glumac je bio u društvu supruge Fahrije Evdžen i sinova u omiljenom ljetovalištu Srba, a paparaci su zabilježili i da je nabacio nekoliko kilograma.

Korisnici društvenih mreža nisu imali milosti, pa su odmah krenuli brutalni komentari na račun njegovog stomaka uz pitanje "šta uradi od sebe".

Pogledajte slike:

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi.pic.twitter.com/6aOvclhDm1 — Populicc (@populicc)July 12, 2026



Dok su jedni u šoku navodili da se glumac previše ugojio i zapustio, drugi su odmah skočili u njegovu odbranu i poručili javnosti da on izgleda kao sasvim normalan čovjek koji konačno uživa u odmoru sa svojom porodicom.

Pogledajte njegove ranije objave s plaže:

Ali, i kako je izgledao tokom posjete Srbiji: