Istina, laži i uništeno bogatstvo: Kevin Spejsi prvi put progovorio o optužbama koje su ga koštale karijere

Glumac Kevin Spejsi govorio je o svom povratku u javni život nakon što se suočio sa optužbama za seksualni napad.

Izvor: printscreen/youtube/Club Random Podcast

Čuveni glumac Kevin Spejsi nedavno se prvi put pojavio u javnosti nakon stravičnih optužbi koje su mu uništile karijeru, na Kanskom festivalu, a sada je odlučio prvi put da o svemu govori.

Gostujući u podkastu "Club Random", Spejsi je ocijenio da se situacija postepeno mijenja u njegovu korist i da smatra da se stav javnosti prema njemu ublažava.

On je naglasio i da je u svim sudskim postupcima u kojima je odlučivala porota, ostvario povoljne ishode.

Govoreći o pojedinim optužbama, Spejsi je rekao da se dio priča zasniva na stvarnim elementima, ali da su kasnije pojedini slučajevi preuveličani ili, kako tvrdi, potpuno izmišljeni, posebno izdvajajući slučaj Entonija Rapa.

"Postoje slučajevi gdje je dio nečega istinit, ali je to kasnije preoblikovano, preuveličano ili potpuno izmišljeno, naročito u slučaju Entonija Rapa, što je slučaj koji smo dobili na saveznom sudu u Njujorku", izjavio je Spejsi, piše Variety.

Podsjetimo, Rap je prvi put javno optužio Spejsija 2017. godine, tvrdeći da ga je glumac napao dok je on bio maljoletan. Nakon toga, uslijedio je niz sličnih optužbi, koje su dovele do ozbiljnih posljedica po Spejsijevu karijeru. Rap je kasnije podnio i tužbu od 40 miliona dolara, ali je porota presudila u korist Spejsija.

Voditelj Bil Maher tokom razgovora nije ulazio u detalje svih optužbi, ali je rekao da pojedini navodi djeluju uvjerljivo, uz opasku da ne poznaje sve činjenice do kraja.

Priznao da se neprimjereno ponašao

Spejsi je u odgovoru priznao da je njegovo ponašanje u nekim situacijama bilo neprimjereno, ali je negirao razmjere optužbi.

"Nikada nisam rekao da nema vatre. Samo nije bila ogromna šumska vatra. Više mala kuhinjska vatra koja je mogla da se ugasi aparatom za gašenje. Flertovao sam sa mnogo muškaraca", istakao sam on.

Maher je ocijenio da je ipak trebalo da glumac snosi posljedice, ali je dodao da smatra da je već "platio visoku cijenu" za sve što se dogodilo.

Izvor: printscreen/youtube/Club Random Podcast

Spejsi je naveo i da se danas osjeća "manje kao da je u izolaciji nego ranije" i da vjeruje da je deo javnosti počeo drugačije da posmatra njegov slučaj, posebno nakon sudskih ishoda.

"Da sam bio sportska ličnost, vjerovatno bih bio suspendovan na sedam utakmica. Ako postižeš golove, žele da te ostave na terenu", istakao je Spejsi.

U istom intervjuu Spejsi se osvrnuo i na glasine o svojoj seksualnosti, navodeći da je dugo skrivao da je gej i da je smatrao da to uspješno drži privatnim.

"Bio sam veoma zatvoren… Mislio sam da sam toliko pametan da niko ne zna, ali zapravo su svi znali", istakao je glumac.

Izvor: printscreen/youtube/Club Random Podcast

Ostao bez bogatstva

Inače, Spejsi je pre nekoliko mjeseci priznao da je praktično postao beskućnik.

"Živim po hotelima, živim u Airbnb-evima," rekao je dvostruki Oskarovac. "Idem tamo gdje ima posla. Bukvalno nemam dom, to pokušavam da objasnim… Troškovi tokom proteklih sedam godina bili su ogromni. Imao sam veoma malo prihoda, a sve je odlazilo."



(MONDO)