logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istina, laži i uništeno bogatstvo: Kevin Spejsi prvi put progovorio o optužbama koje su ga koštale karijere

Istina, laži i uništeno bogatstvo: Kevin Spejsi prvi put progovorio o optužbama koje su ga koštale karijere

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Glumac Kevin Spejsi govorio je o svom povratku u javni život nakon što se suočio sa optužbama za seksualni napad.

Kevin Spejsi prvi put progovorio o optužbama koje su ga koštale karijere Izvor: printscreen/youtube/Club Random Podcast

Čuveni glumac Kevin Spejsi nedavno se prvi put pojavio u javnosti nakon stravičnih optužbi koje su mu uništile karijeru, na Kanskom festivalu, a sada je odlučio prvi put da o svemu govori. 

Gostujući u podkastu "Club Random", Spejsi je ocijenio da se situacija postepeno mijenja u njegovu korist i da smatra da se stav javnosti prema njemu ublažava.

On je naglasio i da je u svim sudskim postupcima u kojima je odlučivala porota, ostvario povoljne ishode.

Govoreći o pojedinim optužbama, Spejsi je rekao da se dio priča zasniva na stvarnim elementima, ali da su kasnije pojedini slučajevi preuveličani ili, kako tvrdi, potpuno izmišljeni, posebno izdvajajući slučaj Entonija Rapa.

"Postoje slučajevi gdje je dio nečega istinit, ali je to kasnije preoblikovano, preuveličano ili potpuno izmišljeno, naročito u slučaju Entonija Rapa, što je slučaj koji smo dobili na saveznom sudu u Njujorku", izjavio je Spejsi, piše Variety.

Podsjetimo, Rap je prvi put javno optužio Spejsija 2017. godine, tvrdeći da ga je glumac napao dok je on bio maljoletan. Nakon toga, uslijedio je niz sličnih optužbi, koje su dovele do ozbiljnih posljedica po Spejsijevu karijeru. Rap je kasnije podnio i tužbu od 40 miliona dolara, ali je porota presudila u korist Spejsija.

Voditelj Bil Maher tokom razgovora nije ulazio u detalje svih optužbi, ali je rekao da pojedini navodi djeluju uvjerljivo, uz opasku da ne poznaje sve činjenice do kraja.

Priznao da se neprimjereno ponašao

Spejsi je u odgovoru priznao da je njegovo ponašanje u nekim situacijama bilo neprimjereno, ali je negirao razmjere optužbi.

"Nikada nisam rekao da nema vatre. Samo nije bila ogromna šumska vatra. Više mala kuhinjska vatra koja je mogla da se ugasi aparatom za gašenje. Flertovao sam sa mnogo muškaraca", istakao sam on.

Maher je ocijenio da je ipak trebalo da glumac snosi posljedice, ali je dodao da smatra da je već "platio visoku cijenu" za sve što se dogodilo.

Izvor: printscreen/youtube/Club Random Podcast

Spejsi je naveo i da se danas osjeća "manje kao da je u izolaciji nego ranije" i da vjeruje da je deo javnosti počeo drugačije da posmatra njegov slučaj, posebno nakon sudskih ishoda.

"Da sam bio sportska ličnost, vjerovatno bih bio suspendovan na sedam utakmica. Ako postižeš golove, žele da te ostave na terenu", istakao je Spejsi.

U istom intervjuu Spejsi se osvrnuo i na glasine o svojoj seksualnosti, navodeći da je dugo skrivao da je gej i da je smatrao da to uspješno drži privatnim.

"Bio sam veoma zatvoren… Mislio sam da sam toliko pametan da niko ne zna, ali zapravo su svi znali", istakao je glumac.

Izvor: printscreen/youtube/Club Random Podcast

Ostao bez bogatstva

Inače, Spejsi je pre nekoliko mjeseci priznao da je praktično postao beskućnik.

"Živim po hotelima, živim u Airbnb-evima," rekao je dvostruki Oskarovac. "Idem tamo gdje ima posla. Bukvalno nemam dom, to pokušavam da objasnim… Troškovi tokom proteklih sedam godina bili su ogromni. Imao sam veoma malo prihoda, a sve je odlazilo."


(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kevin Spejsi glumac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA